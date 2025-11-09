#LoQueDiceMrX Definitivamente no será un buen ciclo otoño-invierno para...

***

SIEMBRA REDUCIDA

Definitivamente no será un buen ciclo otoño-invierno para el campo sonorense.

El dirigente de la Asociación de Organismos Agrícolas del Sur de Sonora, Luis Cruz Carrillo, confirmó que varios cultivos no resultan rentables en estos momentos, por lo tanto no se sembrarán.

A decir de Cruz Carrillo esta será la primera vez en la historia que no se sembrará toda la extensión que había sido autorizada.

Conste que en esta ocasión la disponibilidad de agua no fue el problema; afortunadamente la temporada de lluvias fue mejor que regular.

Total que el campo sufrió otro revés, que seguramente dejará efectos negativos en la economía en general.

***

HISTORIA DEL PUERTO

Adiós a una parte de la historia....En Guaymas muchos vieron con nostalgia y tristeza el inicio de los trabajos de demolición de la escuela primaria "Loreto Encinas" sobre la avenida Serdán.

El plantel vio pasar varias generaciones por sus aulas. Su edificio parecía que estaba sólido, pero un dictamen de Protección Civil estableció lo contrario y ni para dónde hacerse.

Ya hemos tenido varias experiencias y muy trágicas de que no se debe vacilar ni actuar con titubeos ante una determinación de ese tipo.

Esperemos que en breve se construya un nuevo edificio escolar en ese mismo terreno y la escuela retome sus funciones.

***

SERVICIOS COLAPSADOS

Donde el día a día se complica cada vez más para la ciudadanía es en Navojoa, donde además de los problemas de abasto de agua y alcantarillado, ahora se suma el de la deficiente recolección de basura.

Según las propias autoridades municipales de la Perla del Mayo, hay actualmente siete camiones recolectores.

Sí, solamente siete unidades están en funcionamiento para toda la ciudad y sus comunidades. Había nueve, pero de plano dos ya no sirven.

Esto ha traído como resultado la acumulación de basura en las calles. Esto, aunado a los colapsos de drenaje da como resultado un serio problema de contaminación.

***

MODELO DE SEGURIDAD

A una semana del trágico incendio en la tienda Waldo´s del primer cuadro de la ciudad de Hermosillo, se han registrado avances en diferentes aristas, pero sobre todo entre el mismo gremio de comerciantes del Centro que alzaron la mano para demostrar que la dura lección quedó comprendida y ahora buscan convertirse en punta de lanza con un sistema integral de seguridad en los establecimientos.

Roberto Faz Rivas, presidente del Patronato Pro Obras del Centro de Hermosillo, ha puesto manos a la obra arrastrando el lápiz con autoridades municipales y estatales de Protección Civil, para diseñar este nuevo sistema que garantice la seguridad de visitantes y trabajadores en locales comerciales.

Para acelerar el proceso y facilitar los trámites de regularización de los alrededor de mil comercios que se ubican dentro del primer cuadro de la ciudad, el Patronato ofrece sus instalaciones para la instalación de módulos a las dependencias municipales y estatales competentes.

