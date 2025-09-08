#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo reconoció el gran impulso y apoyo que la Federación le ha brindado a la entidad...

***

GRAN IMPULSO

La pasada visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Sonora sigue generando ecos, pues la mandataria hizo importantes anuncios durante su informe regional.

No por nada el gobernador Alfonso Durazo Montaño siempre ha reconocido el gran impulso y apoyo que la Federación le ha brindado a la entidad, incluyéndola siempre en los proyectos estratégicos para el desarrollo.

Además, es de destacar lo que resaltó la Presidenta en su informe, que más de un millón de sonorenses han sido beneficiados con los programas sociales de la Federación.

Ese apoyo es histórico y representa la tercera parte de la población en la entidad.

Mención aparte merece el anuncio de un proyecto de apoyo para los ganaderos, el cual contempla una inversión de 931 millones de pesos.

Con esto, pues, se reconoce la importancia del estado, que es de los principales productores de carne en el país.

***

PETICIONES

Quienes aprovecharon la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fueron los jubilados federalizados para solicitar un nuevo hospital del Issste.

En el exterior del Centro de Usos Múltiples, el sábado desde temprano hicieron acto de presencia integrantes de varios movimientos sociales para realizar diversas peticiones.

Entre estos grupos estuvo el de la coalición nacional de jubilados y pensionados “Elpidio Domínguez Castro”, que pugna por la construcción de un nuevo nosocomio que esté a cargo del Issste para la atención de los trabajadores retirados y los actuales empleados del Gobierno federal.

Recordemos que este ha sido un anhelo de todos los trabajadores afiliados al Issste; de hecho, en 2023 el Gobierno de Sonora donó un terreno de cinco hectáreas para ese propósito.

El proyecto original contempla un hospital con 150 camas censables, de dos mil 300 millones de pesos, que atenderá a los trabajadores del noroeste del país, es decir, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

La pelota está en la “cancha” del Issste.

***

BUSCAN DIÁLOGO

A propósito de manifestantes, también se hicieron presentes los habitantes de la región del Río Sonora que no aceptan el proyecto de la Presa Puerta del Sol.

Fueron atendidos por el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, quien les dijo que sus oficinas están abiertas para atender y dialogar con todos.

Al término del evento, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dijo que próximamente estará en Ures para continuar el diálogo con los pobladores de toda esa región.

Esperemos que, mediante el diálogo, las cosas lleguen a buen término.

***

RECONOCIMIENTO

Una buena noticia recibió el alcalde Antonio “Toño” Astiazarán, ya que aparece en la reciente lista de los 300 Líderes más influyentes de México en la categoría “Poder Ejecutivo”.

En esta lista no sólo se incluyen servidores públicos sino también sobresalen periodistas, artistas y empresarios, quienes marcan la agenda del país.

Así pues, el Alcalde de Hermosillo es reconocido por su impacto en las políticas públicas sustentables y la inclusión social.

Además, cabe mencionar que “Toño” Astiazarán ha sido considerado en repetidas ocasiones como uno de los alcaldes mejor evaluados del país.

En resumidas cuentas, esto es resultado del trabajo que el Alcalde ha realizado de la mano con la sociedad para convertir a la capital de Sonora en la "Ciudad Solar".

mrx@expreso.com.mx