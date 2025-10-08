#LoQueDiceMrX Este miércoles será el Foro Empresarial: Ideas en movimiento...

***

LLEGAN LOS EVENTOS

Como anillo al dedo llega este miércoles el evento Foro Empresarial: Ideas en movimiento, que organiza la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora-Norte que preside Gilberto Robles.

Y decimos que como anillo al dedo por los temas que se abordarán, que son los que imperan en la agenda empresarial, política y mediática de los últimos meses y probablemente seguirán siendo los asuntos principales de los días por venir.

Temas relacionados a las relaciones comerciales internacionales, los efectos en materia de seguridad en el país, las últimas reformas legales incluyendo las modificaciones a la Ley de Amparo, entre otros, son los que se aborden desde diferentes ópticas en este evento que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Villa Toscana, de Hermosillo, a partir de las 8:00 de la mañana.

El programa de conferencistas se encuentra conformado por el escritor y periodista Héctor de Mauleón, el consultor Carlos Ponce Bustos, el economista y asesor financiero Jorge Suárez Vélez y el periodista y analista financiero Ricardo Raphael.

Así que con esa cartelera este foro luce imperdible. Además que los asistentes aprovechan la oportunidad para llevar a cabo el llamado “networking”.

***

LEVANTÓ POLVO

La visita a Hermosillo de Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, sigue dando de qué hablar.

Y es que el mensaje del líder naranja generó diversas reacciones luego de que resaltara el trabajo que realiza el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Cabe destacar que Álvarez Máynez acompañó al Alcalde capitalino en el pasado este evento de entrega de patrullas eléctricas, donde reconoció que el “Toño” tiene una visión de futuro en materia de uso de energías limpias.

Por ello, hizo un llamado a replicar en todo Sonora y por el país el trabajo que realiza el Presidente Municipal de Hermosillo.

Y ya encarrerado, en un encuentro con integrantes de Movimiento Naranja, Álvarez Máynez señaló que invitaría a Astiazarán Gutiérrez como su candidato a la gubernatura.

***

PASO 'OLVIDADO'

¿Y el paso a nivel de piso en la Unison?

Muy comentada fue en su momento la supuesta aprobación de parte del Ayuntamiento de Hermosillo de un paso a nivel de piso para cruzar el bulevar Luis Encinas, entre la Universidad de Sonora y el antiguo Hospital General del Estado.

Fue una lucha de grupos estudiantiles, que argumentaron que el puente peatonal resulta poco accesible debido a las distancias que deben caminar y por la presencia de personas en condición de indigencia.

Sin embargo, el tema se apagó y ya no se ha sabido más al respecto. Es decir, no se dieron detalles sobre el inicio de estas obras y en qué consistirán.

Bueno, muy probablemente se encuentren concentrados en sacar adelante en tiempo y forma el paso a desnivel de Colosio y Solidaridad.

También deben andar ocupadas estas dependencias en materia de infraestructura reparando tantos baches y desperfectos en las calles de la capital sonorense; no se diga lo que tiene que ver con reparación de fugas.

A decir del alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, antes de las lluvias que trajo el fenómeno tropical Lorena se atendían diariamente entre 20 y 30 reportes de fugas de agua potable y drenaje. En estos momentos llegan alrededor de 500 reportes diarios.

***

MÁS AGUA

Una de cal... A propósito de los efectos de las lluvias, la buena nueva es que la mayoría de los municipios han dejado la condición crítica de la sequía.

De acuerdo al último reporte de la Conagua, ahora 16 municipios están en esa situación, lo cual es un gran alivio.

En el anterior reporte estaban 56 municipios en sequía extrema.

Además ahí viene el huracán Priscilla, que parece que traerá más lluvias a Sonora el próximo fin de semana.

Veremos qué tanto llega...

mrx@expreso.com.mx