#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo compartió las directrices del Plan Hídrico Sonora, que garantizará el acceso al agua en Sonora...

***

AGUA PARA TODOS

Con la mira de garantizar el acceso al agua en Sonora para los próximos 30 años, el gobernador Alfonso Durazo Montaño compartió las directrices del Plan Hídrico Sonora, una estrategia ambiciosa que promete transformar la infraestructura hidráulica de la entidad.

Así, esta estrategia tiene como objetivo mejorar la distribución del agua a lo largo y ancho del estado. En el centro de este plan se encuentran 78 pozos para asegurar un abastecimiento más eficiente en ciudades, pueblos y comunidades, especialmente en aquellas zonas más vulnerables y alejadas de las grandes urbes.

La importancia de esta inversión no puede subestimarse. En Sonora, la gestión del agua no es sólo un tema de infraestructura, sino también de tecnificación agrícola, que permita la adaptación del estado a los nuevos retos del cambio climático. El gobernador Durazo subraya la necesidad de ir más allá de las soluciones a corto plazo, alejándose de los intereses políticos y enfocándose en soluciones que no sólo resuelvan los problemas actuales, sino que también garanticen un futuro sostenible.

Además, para redondear la estrategia, el Gobierno de Sonora pondrá en marcha una campaña dirigida a escuelas y comunidades para concientizar sobre el uso responsable del agua.





***

INCENDIOS Y SEQUÍA

Días atrás se llevó a cabo la Reunión Nacional de Protección Civil, cuyo tema principal fue el inicio de la temporada de incendios forestales, que todo indica se viene grave.

Por ello, se acordó coordinar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, informó Armando Castañeda Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil en Sonora.

En cuanto a la entidad, es preocupante la situación debido a la grave sequía que la afecta y que ha dejado los pastizales extremadamente secos, por lo que recomiendan ser precavidos al momento de hacer fogatas cuando visiten zonas campestres.

Además, existe el riesgo de incendios en las zonas urbanas, donde existen espacios abandonados con maleza seca.

Así pues, la CEPC ya tiene establecidos los protocolos de acción que involucran a todos los entes de gobierno, instituciones y organismos de soporte.

Pero lo más importante: la participación ciudadana es esencial para evitar ese tipo de desastres.





***

DEUDAS Y MÁS DEUDAS

Quien de plano no halla la puerta es el Alcalde de Empalme, pues por más que busca "estirar" el presupuesto no le alcanza para cubrir los gastos del Ayuntamiento.

Según el alcalde Luis Fuentes Aguilar, todo se viene arrastrando desde el trienio 2015-2018, cuando "se comprometió 50% de las participaciones federales", impactando a las siguientes administraciones.

Y ahora, dice, enfrentan un retraso en el pago de seis a ocho quincenas a los trabajadores, sin contar con otros adeudos.

Por ello, asegura que les urge un "rescate financiero", algo así como unos 10 millones de pesos para normalizar los pagos de los empleados y pagar deudas.

Así que, como siempre, busca el respaldo del Gobierno del Estado para que lo ayude a reestructurar la deuda que se lleva la mayoría de los recursos.

Pero mientras consigue los recursos, los que pagan los platos rotos son los trabajadores, que de aire no viven...





***

RECHAZAN AUMENTOS

Las cosas no pintan como quisiera el alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, pues desde que autorizaron una serie de alzas en impuestos y servicios el reclamo de la ciudadanía no ha parado.

Y es que las justificaciones de Elías Retes no son suficientes para aplacar la molestia de los navojoenses, que ya están listos para tomar las calles el domingo.

Todo esto se viene dando desde que el Ayuntamiento "tuvo a bien" aprobar un incremento al predial de hasta 300% en algunas colonias, así como 20% a la tarifa del agua potable.

Tras este golpe al bolsillo ciudadano, se creó un movimiento que mediante manifestaciones busca que las autoridades den marcha atrás a estas medidas.

Además, los inconformes arguyen que la mayoría de las colonias no cuentan con pavimento ni alumbrado público y en algunas ni agua potable hay.

Pues a ver cómo les va con la manifestación de mañana, aunque como dicen por ahí, "palo dado...".





mrx@expreso.com.mx