#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo reportó a la presidenta Claudia Sheinbaum los avances del sistema IMSS-Bienestar en Sonora...

***

AVANCES

Buenas cuentas reportó el gobernador Alfonso Durazo Montaño a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el sistema IMSS-Bienestar en Sonora.

En el encuentro abordaron los avances sobre la rehabilitación de infraestructura hospitalaria en zonas de mayor marginación, abasto de medicamentos y aumento de personal médico especializado.

Así, el mandatario sonorense destacó que su gobierno ha invertido más de dos mil millones de pesos para fortalecer el sistema de salud para garantizar una atención de calidad para la ciudadanía.

Además, hizo mención de los 17 hospitales de segundo nivel, dos de tercer nivel, 222 centros de salud, 26 Unidades de Especialidades Médicas y 13 unidades móviles operando al 100% en la entidad.

Y, muy importante, se contemplan cinco nuevos proyectos de infraestructura hospitalaria con una inversión aproximada de 750 millones de pesos.

Esperemos, pues, que este compromiso entre los gobiernos federal y estatal garantice los medicamentos y la atención en todas las unidades IMSS-Bienestar.

***

URGE SOLUCIÓN

El director de la Comisión Estatal del Agua Unidad Guaymas, Rafael Orduño Dávalos, parece que no se anda con rodeos al momento de señalar los problemas que enfrenta el organismo.

En primer lugar, señala, existe una tubería obsoleta que ha cumplido 50 años de servicio, por lo tanto, las fugas son constantes y por ello se estima que se desperdicia 30% del líquido.

La región Guaymas-Empalme-San Carlos tiene varias fuentes de abasto, como el acueducto Yaqui que aporta 250 litros por segundo; los pozos en el valle que suman 600 litros y la desalinizadora con otros 200 litros. El obstáculo para tener un buen servicio ha sido y seguirá siendo la conducción de ese recurso natural y sobre todo el desperdicio.

Por eso, Orduño Dávalos enfatiza que hay que empezar a invertir en la rehabilitación de la red. De nada sirve incrementar la capacidad de la desalinizadora si se va a tirar en la conducción por una red obsoleta.

“Tendremos que empezar, poco a poco, porque de lo contrario no se va a solucionar nunca; debe ser un trabajo conjunto entre Municipio, Estado y Federación”, dice.

Y ni qué decir de la abultada cartera vencida, con unos 400 millones de pesos, además de una tarifa que no va acorde con los costos de producción, "es la más barata del estado", asegura el funcionario.

***

VUELVE LA ACTIVIDAD

Inicia la cuenta regresiva para el regreso a clases en la Universidad de Sonora. Alrededor de 30 mil estudiantes deben ya estar listos y ansiosos por volver a las aulas de la Máxima Casa de Estudios.

En la Unison se ha preparado todo un operativo de seguridad y vialidad para que las cosas fluyan mejor el lunes que viene. Esperemos que deje muy buenos resultados en beneficio de la comunidad estudiantil y en general de toda la ciudad.

Ya es tradición que la primera semana, luego del regreso de actividades en la Universidad, las vialidades de la zona céntrica de la ciudad, incluyendo colonias como la San Benito y Los Valles, se vuelven muy complicadas de transitar.

El Departamento de Tránsito ya anunció que implementará todo un operativo especial para agilizar el tráfico y prevenir accidentes.

Por cierto, el servicio que tiene contemplado volver a la “normalidad” ese día es el del transporte urbano de Hermosillo, toda vez que por motivo de vacaciones sacaron de circulación un poco menos de 100 unidades, mismas que deberán de reincorporarse el 11 de agosto.

***

REAPERTURA

De último momento nos llega el reporte de que la tarde de ayer los locatarios del Mercado Municipal 1 de Hermosillo comenzaron con su regreso a este histórico inmueble luego de más de un año y medio de trabajos de remodelación.

La obra, así como las instalaciones de gas y eléctricas, ya recibieron el "Vobo" de Protección Civil y el INAH.

Parece que se van a cumplir los tiempos establecidos y que antes de que culmine agosto el Mercado del Centro ya estará funcionando.

Sin duda que será todo un acontecimiento que los hermosillenses esperan con entusiasmo.

mrx@expreso.com.mx