#LoQueDiceMrX Los diputados federales se aprobaron un incremento de 113 mil 739 pesos anuales...

***

¿AUSTERIDAD?

Austeridad “en los bueyes de mi compadre”, habrían dicho los diputados federales que se aprobaron, en el Presupuesto de Egresos 2026, un incremento de 113 mil 739 pesos anuales.

Muchos pensarán que es poco porque si lo dividimos en 12 meses que tiene el año da un resultado como de unos 10 mil pesos.

¿Pero a quién le suben hoy en día 10 mil pesos mensuales? A muy pocos en este país, entre ellos a los legisladores federales.

Además, esto no va acorde con la política financiera del país de apretarse el cinturón.

Ellos no sufren, ni por solidaridad... aunque su trabajo deje mucho que desear.

***

LOS RECURSOS QUE VIENEN

Por cierto, veremos qué viene en ese Presupuesto Federal para Sonora, ya en concreto y en el “papelito”.

Esperemos que venga apoyo para los municipios, cuyos ingresos propios son muy deficitarios para todo lo que requieren.

Por ejemplo, hay un enorme retraso en materia de agua potable y alcantarillado. En casi todos los municipios los drenajes están colapsados y no se reponen porque simplemente no hay recursos para eso.

Y en el rubro de seguridad pública, de igual manera se necesitan más y mejores patrullas, mayor capacitación para los elementos y tecnología para combatir a la delincuencia.

Ya veremos si hay buenas noticias en este paquete presupuestal.

***

¿REAPERTURA EN PUERTA?

Enero, parece que ahora sí será en enero próximo cuando se reabra la frontera de Estados Unidos para el ganado mexicano y por consiguiente para el sonorense.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Ochoa Valenzuela, nos informó que luego de la reunión que recientemente llevaron a cabo las autoridades norteamericanas y mexicanas, se desprendió esa posibilidad, de que entrando 2026 las exportaciones se reactiven.

Veremos. Lo cierto es que en unos días más se cumplirá un año de esta restricción, con un par de paréntesis que hubo en los que se abrieron las puertas de EU, pero esto fue momentáneo.

Lo que piden los productores es que la estación cuarentenaria de Nogales se amplíe y pueda funcionar una vez reabierta la frontera para que se agilicen los envíos.

En todo este tiempo se han dejado de exportar alrededor de 150 mil cabezas de ganado, lo que ha representado millones de dólares para esta actividad.

***

AMPLÍAN VIGILANCIA

Y hablando del tema, el riesgo que representa el gusano barrenador del ganado es serio, de ahí la decisión del Gobierno federal de la extensión del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal.

Así, la nueva versión del operativo se extenderá a todas las personas que ingresen o circulen por México acompañadas por animales susceptibles de contraer la plaga, que incluyen a mascotas como perros y gatos.

Y es que se trata de una amenaza con implicaciones económicas, sanitarias y sociales de gran magnitud, no sólo para el sector ganadero.

Además de provocar pérdidas millonarias en el sector pecuario, esta plaga también puede comprometer la salud de fauna silvestre y animales domésticos.

Por ello, es de destacar la decisión de las autoridades federales de mantener e incluso ampliar las acciones de vigilancia y control.

Todo esto, cabe recalcar, no funcionará si no hay una coordinación efectiva entre autoridades, productores y comunidades.

mrx@expreso.com.mx