#LoQueDiceMrX La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rinde hoy en Hermosillo su primer informe de gobierno...

***

INFORME PRESIDENCIAL

Pues el día llegó y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rinde hoy en Hermosillo el informe de su primer año de gobierno.

Así pues, en el evento de este sábado, programado para las 13:00 horas en el Centro de Usos Múltiples, estarán presentes autoridades estatales y federales, además de la ciudadanía.

Cabe hacer mención que la serie de informes emprendida por la mandataria serán regionales, es decir, enfocados en lo realizado en cada estado, que visitará tres por día.

Así lo señaló Sheinbaum Pardo al anunciar su gira hace días: Visitará todas las entidades de la República en tres semanas y media, para hacer un informe particular de cada entidad.

Ya veremos, pues, qué reporta hoy la Presidenta sobre lo hecho en Sonora.





***

APOYOS AL CAMPO

Buenas cuentas les rindió el gobernador Alfonso Durazo Montaño a productores agrícolas del sur de la entidad, ante quienes destacó los programas y apoyos de más de 385 millones de pesos que ha impulsado el Gobierno de Sonora en beneficio del sector primario, gestionados ante el Gobierno federal.

Y es que debido a sus gestiones, el mandatario estatal señaló que lograron 230 millones de pesos para los productores sonorenses, esto para enfrentar los efectos climáticos por los que atraviesa el estado, entre otras acciones.

En tanto, dijo, por parte del Estado se han invertido más de 120 millones de pesos para enfrentar los efectos de la escasez de agua, además de 35 millones de pesos entregados para el precio del trigo cristalino.

Además, mencionó que han entregado apoyos en insumos para el rastreo fitosanitario.

Así pues, los apoyos al campo sonorense ahí están y, de acuerdo con el gobernador Durazo, las gestiones ante el Gobierno federal continuarán.





***

RETRASO

A decir del Comisario de Seguridad Pública de Hermosillo, Alonso Durón Montaño, los arcos de seguridad ubicados en las tres principales entradas de la ciudad y donde están montados los equipos que aplicarán las fotomultas, aún no están listos.

Algo pudo haber pasado con la tecnología de estos arcos de seguridad, pues en un principio se anunció que las fotomultas empezarían a aplicarse en enero del próximo año, pero ahora dicen que se están haciendo ajustes y no se sabe con exactitud la fecha de arranque.

Probablemente sea que en la Ley de Tránsito se detectó que sólo se permite aplicar multas a oficiales de la corporación.

Entonces, habrá que revisar si una máquina está facultada también para ello.





***

SALDO BLANCO

Saldo blanco reportaron tras las lluvias ocasionadas por Lorena en Sonora, de acuerdo al recuento de las autoridades.

Esta es una muy buena noticia, aparte de la gran cantidad de agua aportaron a las cuencas.

Eso sí, esperamos ahora que en los ayuntamientos tengan un buen "guardadito" para hacer frente a los daños sufridos en la infraestructura pública.

Los baches se multiplicaron en estos tres días y seguirán saliendo en todos los municipios que registraron precipitaciones.

Y, si no hicieron ese ahorro, se les va a complicar este trabajo pues a estas alturas ya no es fácil "conseguir fiado".









mrx@expreso.com.mx