#LoQueDiceMrX Los coordinadores Estatal y Municipal de Protección Civil fueron separados de sus cargos...

***

SIGUE EL PROCESO

En el proceso de justicia para las víctimas del incendio de la tienda Waldo's parece que tanto el Gobierno del Estado como el Ayuntamiento de Hermosillo dieron el primer paso al separar de sus respectivos cargos a Armando Castañeda y a Fernando Morales.

Los coordinadores Estatal y Municipal de Protección Civil ahora están sujetos a la investigación y a lo que determine la Fiscalía General de Justicia del Estado, que está a cargo de la averiguación.

El siguiente paso podría ser la aprehensión de alguien. No precisamente uno de los removidos, pero muy probablemente será lo que más adelante veremos.

La Ley en materia de Protección Civil del estado es muy clara. Las facultades, atribuciones y competencias están delimitadas, por lo que no debería ser pericialmente, un fuerte problema, deslindar responsabilidades.

***

VISITA DE LUJO

Visita de lujo tuvo Hermosillo el miércoles en la persona de Nazareth Black, nada menos y nada más que directora ejecutiva (en inglés les llaman CEO) de la compañía Zacua, la pionera en México en la construcción de los carros eléctricos.

Nazareth Black fue de las ponentes en la jornada de arranque de la Expo Encuentro de Negocios Canacintra 2025 y estuvo acompañada de María de Lourdes Medina Ortega, presidenta en el país de este organismo empresarial.

Además de ser la líder detrás del proyecto del primer carro eléctrico mexicano, Nazareth Black destaca por su perseverancia en el impulso a la mujer, para que ocupe importantes espacios en la Iniciativa Privada y así se vaya reduciendo esa brecha que hay con el hombre.

Para este jueves se tienen programadas más conferencias y actividades en el salón de eventos Expo Forum, con motivo de la Expo Encuentro de Negocios 2025 organizada y convocada por el presidente del capítulo Hermosillo de Canacintra, Juan Álvaro Corral Aguirre.

***

CURVA PROLONGADA

No logran acomodarse aún los jueces del Poder Judicial del Estado que recién llegaron a sus respectivos cargos tras ser elegidos en los comicios de junio de este año.

Nos comentan fuentes muy relacionadas al terreno del litigio que la llamada curva del aprendizaje ha sido muy, pero muy marcada y que una de las consecuencias ha sido una mayor lentitud. Sí, mayor lentitud.

De por sí, ya había un rezago importante de casos, ahora este problema ha crecido.

Existen esperanzas de que en unos dos o tres meses, es decir, el próximo año las cosas empiecen a mejorar.

Podrá sonar como muy breve el lapso de tiempo para que la curva comience a revertirse, sin embargo, para los litigantes, pero sobre todo para los involucrados en los juicios, será eterno.

***

GASTO EXTRA

Un nuevo desembolso están haciendo las tienditas de la esquina, esas que son referencia en las colonias, pues han tenido que aumentar hasta 30% sus gastos operativos sólo para reducir los riesgos de robo.

Así, los pequeños comerciantes, que además de enfrentar la inflación, la competencia desleal y la informalidad, ahora deben destinar parte de sus limitadas ganancias a rejas, cámaras, alarmas y servicios de vigilancia.

Y, con este gasto, dejan de invertir en productos, mejorar instalaciones o generar empleos.

No hay que olvidar también que estos establecimientos en su mayoría son negocios que significan el sustento familiar.

Así que más vale garantizar su protección, ya que no debería ser un gasto privado, sino una prioridad pública.

mrx@expreso.com.mx