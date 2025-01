#LoQueDiceMrX Un oportuno llamado hizo el senador Manlio Fabio Beltrones ante la amenaza de una nueva oleada de Covid 19...

***

LLAMADO DE ALERTA

Un oportuno llamado al Gobierno de México hizo el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera para que se tomen medidas urgentes ante la amenaza de una nueva oleada de Covid 19.

El legislador sonorense destaca que entre Estados Unidos y México existe una línea fronteriza de tres mil 152 kilómetros y seis estados mexicanos tienen vecindad con la primera potencia mundial, que hoy ocupa también el liderazgo en casos de Covid 19, con cerca de siete millones de infectados (según el modelo Pandemic Mitigation Collaborative).

El dato duro debiera ser suficiente para que el Sistema Nacional de Salud de México hubiera, ya, lanzado alertas, emitido medidas de prevención como el uso de cubrebocas y activado campañas de vacunación con dosis verificadas y actualizadas, algo que no se ha hecho, reprocha el Senador.

Así, el coronavirus es una amenaza para todo México, pero en especial para los estados fronterizos como Sonora, por lo que ante este riesgo para la salud, Beltrones Rivera alza la voz por sus representados.





***

GASOLINA Y ALTO CONSUMO

El reciente aumento en el consumo de gasolina en Sonora pinta un panorama complejo. Por un lado, es un indicador de que la economía local se está reactivando, lo cual es una noticia positiva. Sin embargo, este crecimiento en la demanda, sumado a los altos precios de los combustibles, está generando una presión significativa en los bolsillos de los sonorenses.

Por un lado, es bueno que la economía se esté moviendo y que la gente esté trabajando más. Pero, por otro lado, está pegando duro en el bolsillo el tener una de las demandas más altas de gasolina en el noroeste del país.

La propuesta de fijar un precio máximo para la gasolina, aunque bien intencionada, no es una solución sencilla. Si bien podría aliviar temporalmente la carga económica de los consumidores, también podría generar escasez o desincentivar la inversión en el sector energético.

El debate en torno a la política energética, evidenciado por la propuesta de los diputados panistas, pone de manifiesto la necesidad de una discusión más amplia y profunda.

Los ciudadanos necesitan que se busquen soluciones reales y a largo plazo para atender esta cara necesidad. Por lo pronto, los sonorenses siguen consumiendo gasolina en grandes cantidades mientras su costo continúa por las nubes.





***

TRASLADO FORZOSO

Preocupante la acusación que realizaron autoridades de Navojoa sobre el supuesto traslado forzoso de personas en situación de calle que son abandonadas en carreteras del sur de Sonora.

De acuerdo a lo expuesto por la regidora Rosa Alicia Ortega Ramírez, personas indigentes se acercaron a solicitar ayuda para trasladarse a sus lugares de origen, como Hermosillo y Los Mochis.

Dichas personas, aseguró la regidora, señalaron que supuestamente las llevarían a un refugio a bordo de camiones, pero fueron trasladadas a distintos municipios, entre ellos Ciudad Obregón y Navojoa.

Y lo peor es que no sería la primera ocasión que esto sucede, ya que a decir del secretario del Ayuntamiento, Rafael Rodríguez Sánchez, en la administración anterior se presentaron dos denuncias sobre personas de Hermosillo que habían sido trasladadas hasta el sur de la entidad.

Por ello, indicó que solicitarán al Gobierno del Estado que investigue esta situación y se garantice el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de calle.





***

LA SEGURIDAD

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la presentación del primer informe del Gabinete de Seguridad el 9 de enero es una señal clara de que la seguridad pública seguirá siendo una prioridad en su administración. El enfoque inicial en Sinaloa no es casual; este estado, históricamente asociado con altos niveles de violencia y la presencia de organizaciones delictivas, representa un termómetro de los retos que enfrentan muchas regiones del país.

La estrategia de desplegar al Ejército, la Guardia Nacional y la Marina en diversas entidades refleja un modelo que prioriza la presencia militar para garantizar el orden. Sin embargo, este enfoque, aunque efectivo en ciertos momentos, ha demostrado ser insuficiente para resolver las raíces estructurales de la violencia. ¿Qué tan sostenible es depender de las Fuerzas Armadas como columna vertebral de la seguridad? Y más importante aún, ¿qué planes existen para complementar estas acciones con políticas integrales que aborden las causas profundas del problema?

Así pues, un informe como el que se presentará es una oportunidad no sólo para transparentar datos, sino para generar confianza en la ciudadanía. Pero la credibilidad no se gana sólo con estadísticas, se construye con estrategias claras, medibles y, sobre todo, con resultados. La violencia en Sinaloa y en otras entidades no puede combatirse únicamente con presencia policial o militar. Es indispensable reforzar políticas sociales, generar oportunidades económicas y garantizar un sistema de justicia eficaz que desmantele la impunidad.





