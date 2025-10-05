#LoQueDiceMrX Nos han llegado quejas de clientes de algunas empresas aseguradoras en el sentido de que son muy lentos los procesos...

***

ASEGURADORAS SATURADOS

Nos han llegado quejas de clientes de algunas empresas aseguradoras en el sentido de que son muy lentos los procesos para que los vehículos siniestrados queden reparados, como lo establece determinada póliza.

Parece que es tanto el trabajo que tienen estas compañías que no se dan abasto y responden de manera muy lenta.

Aparentemente en esto tiene mucho que ver la alta incidencia de accidentes automovilísticos que se presentan en Hermosillo.

Los talleres de carrocería, pintura y mecánicos afiliados a las aseguradoras se encuentran al tope, por lo que todo el proceso se vuelve lento.

A partir del percance, alrededor de dos meses es lo que una persona tarda en obtener de vuelta su carro, ya reparado.

A quién le corresponde atender esta situación ¿Condusef? ¿O a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?

Los seguros por choque son un servicio que los usuarios pagan en busca de tranquilidad y confianza.

***

AVANZA PASO A DESNIVEL

Y ya que hablamos de vialidad, que buena noticia dio recientemente la directora general de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo de Infraestructura del Ayuntamiento de Hermosillo, Astarté Corro Ruiz. La funcionaria municipal anunció que a partir del 14 de octubre se reabrirán algunas calles aledañas a la obra del paso a desnivel de Colosio y Solidaridad.

Sin lugar a dudas será de gran alivio para los miles de automovilistas que por esa zona deben circular todos los días.

Con las reaperturas contempladas, se espera, menos congestión vehicular en esas escasas vialidades que sirvieron de rutas alternas, pero que al mismo tiempo están en medio de las colonias de esa zona.

La fecha de inauguración de la obra sigue siendo el 14 de febrero, coincidiendo con el día de San Valentín.

***

SE VIENEN MÁS LLUVIAS

“Priscilla”, es el nombre de lo que parece ser el último fenómeno tropical que podría contribuir a más lluvias en Sonora en esta última parte de la temporada de vigilancia meteorológica.

Se encuentra en categoría de tormenta tropical y su trayectoria será paralela a las costas sonorenses.

No olvidemos que un curso similar siguió “Lorena” y dejó torrenciales aguaceros.

A ver si este fenómeno deja más lluvia y más captaciones en el Sistema de Presas sonorenses, que, a pesar de las precipitaciones, que en algún momento nos parecieron muy buenas, al final no fueron suficientes.

***

EMERGENCIA EN BOMBEROS

Que ya están por llegar las cuatro nuevas unidades extintoras del Departamento de Bomberos de Hermosillo.

De acuerdo a las autoridades de esa heroica institución, la última semana de octubre se estarán recibiendo los modernos vehículos, fabricados especialmente para las necesidades de la ciudad.

En este momento no son necesarias….urgen¡¡¡ Recordemos que la estación norte se encuentra trabajando a “media marcha” debido a que unas unidades ya no dan para más, de acuerdo con declaraciones de los propios bomberos.

Sí acuden a prestar servicio, pero las emergencias de proporciones mayores no podrán ser atendidas, han advertido.

