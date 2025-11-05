#LoQueDiceMrX En el servicio público también se da la rotación laboral y ejemplo de ello es David Pintor...

***

‘ROTACIÓN LABORAL'

Vaya que en servicio público también se da la rotación laboral, y para ejemplo nada mejor que David Pintor Hernández, quien la semana pasada asumió la Dirección General de la Universidad Tecnológica de Guaymas.

Y es que Pintor Hernández, en un lapso de menos de cinco años, ha sido síndico municipal en el Puerto, director de la Unidad Guaymas de la Comisión Estatal del Agua y más recientemente titular del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, el ISIE.

Cabe destacar que estuvo en dos periodos en la Sindicatura Municipal de Guaymas, a donde volvió tras estar un tiempo al frente de la CEA en el Puerto.

Son, pues, varios puestos los que ha ocupado en la función pública a lo largo de los años, así que ya veremos su desempeño ahora al frente de la Universidad Tecnológica de Guaymas.

***

MÁS VALE PREVENIR

"Cuando veas las barbas de tu vecino cortar…", a propósito, nos informan que en Guaymas la Dirección Municipal de Planeación y Control Urbano llevó a cabo un operativo en establecimientos comerciales para detectar anomalías en su funcionamiento.

Hasta la tarde de ayer habían clausurado tres locales comerciales por diversas irregularidades.

Esto parece que es lo que sigue, operativos por todos lados.

No está mal, pero deben ser permanentes, así como el acompañamiento de las autoridades para que cumplan con todos los requisitos. De lo contrario se cerrarían muchos comercios, que también representan fuentes de empleo y por lo tanto le aportan a la economía.

Habrá que estar muy pendientes.

***

A ESPERAR

No se hagan bolas, en el próximo proceso electoral de Sonora no habrá ni puede haber nuevos partidos políticos.

El presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz Arvizu, hizo referencia a que la etapa de creación de nuevos partidos políticos es después de la elección de gobernador, es decir, que pasado 2027 tendrán su oportunidad más de cuatro organizaciones ciudadanas que aspiran a ello.

Por lo pronto, el sistema en Sonora sigue con 10 partidos, que para nada es una cifra menor.

Y de esos, recordemos que cuatro son estatales y seis nacionales.

***

POR LA SEGURIDAD

Ya comenzaron a registrarse las primeras propuestas destinadas a mejorar la seguridad de Sonora y que buscan ser financiadas mediante el Fideicomiso Para La Competitividad Con Seguridad (Ficoseg).

Los entes que han presentado proyectos son, entre otros, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, el Ayuntamiento de Hermosillo y la Fundación Nueva Generación Sonora.

Según la información que ha trascendido al respecto, las propuestas van enfocadas a mejorar la videovigilancia y a un mayor equipamiento.

También hay un proyecto para crear un observatorio que dé seguimiento a la conducta y cuidado de niños y niñas.

Cabe destacar que este fideicomiso se financia principalmente a través de aportaciones voluntarias de grandes empresas que incrementan un porcentaje del Impuesto Sobre Nómina.

mrx@expreso.com.mx