#LoQueDiceMrX Las autoridades estatales están en alerta por el huracán Lorena...

EN ALERTA

Quienes ya se pusieron manos a la obra fueron las autoridades estatales ante la alerta por el huracán Lorena.

Por ello, el gobernador Alfonso Durazo Montaño señaló que el Gobierno de Sonora mantiene listos 144 refugios temporales habilitados para resguardo de la población en caso de requerirse.

Ayer el mandatario estatal instaló el Comité Operativo de Emergencias para el despliegue de acciones preventivas.

En tanto, la Secretaría de Educación y Cultura informó la suspensión de clases la tarde de ayer y en ambos turnos de jueves y viernes como medida de prevención para las familias sonorenses.

Así pues, independientemente de los operativos puestos en marcha por las diferentes dependencias estatales, la población debe estar preparada para cualquier contingencia.

A 'DESCANSAR'

A la banca por dos años. Al igual que ocurrirá con los juzgadores federales que recientemente dejaron sus puestos para ser relevados por los que fueron electos vía voto popular el pasado 1 de junio, los estatales también deberán tomarse un “un año sabático de dos años”.

Lo establece la reforma constitucional que dio vida a la reforma al Poder Judicial del Estado de Sonora. Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, magistrados de tribunales y jueces, no podrán trabajar en otras instancias oficiales y tampoco litigar.

Efectivamente, tendrán que tomarse un receso forzado pues no podrán trabajar ni en un despacho particular.

Probablemente la opción que les quede será la de dar clases o en alguna investigación de instituciones de educación, pero no pueden ejercer el oficio de litigante.

PREPARAN VISITA

A toda marcha, nos informan, se encuentra la organización del evento que el sábado próximo tendrá en Hermosillo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien inicia un recorrido por el país para brindar informes de su primer año de gobierno en cada una de las 32 entidades federativas.

"Les platico que a partir de este viernes voy a todo el país a una rendición de cuentas. Vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media para hacer un informe particular de la entidad", explicó en su mañanera.

No habrá que perder de vista las señales que envíe la mandataria, pues a estas alturas del juego y a menos de dos años de las elecciones, ya empiezan a ser contundentes.

Entonces, si la lluvia no se lo impide, además de Sonora la mandataria visitará el sábado Durango y Nuevo León.

PACIENCIA

Paciencia, paciencia, pide a la comunidad en general la líder de los locatarios del Mercado Municipal No. 1 de Hermosillo, Migdelina Castillo.

El inmueble, señala, estará listo para reabrir sus puertas después del 15 de septiembre.

Según la dirigente de los locatarios, en estas últimas semanas han estado ocupados en realizar las instalaciones de gas y demás servicios, pero sobre todo cumplir con la normatividad de Protección Civil.

Son procedimientos y trámites individuales que deben cumplirse al pie de la letra sí o sí.

A todos los que ya quieren ingresar al mercado a vender o consumir, Migdelina les pide paciencia.





mrx@expreso.com.mx