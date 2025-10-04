#LoQueDiceMrX La capital sonorense tiene todo para despegar, pero debe transformar su potencial en desarrollo sostenido...

DECISIONES

El diagnóstico del economista Ricardo Hausmann, director del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard, fue muy claro: la capital sonorense tiene todo para despegar, pero aún no logra transformar su potencial en desarrollo sostenido.

Durante su estadía en Hermosillo, Hausmann advirtió que la ciudad enfrenta un dilema clásico de las economías intermedias: las bases están puestas, pero los rezagos estructurales frenan el avance.

Por ello, señala que para dar el siguiente paso se deben atacar tres rezagos: vivienda accesible, transporte eficiente y acceso al agua.

Eso sí, reconoció los avances de Hermosillo en organización social y colaboración público-privada, dos factores poco comunes en otras regiones del país.

Entonces, no hay vuelta de hoja: la capital tiene los cimientos para crecer, pero hacen falta decisiones. Ahora.

ATORÓN

La Ley de Minería aprobada en 2023 que, entre otras cosas, adjudicó de manera exclusiva a las autoridades para llevar a cabo labores de exploración, mantiene en “stand by” varios proyectos de ampliación de empresas ya instaladas en Sonora.

Se escucha sencillo, pero eso que está detenido son inversiones en conjunto por más de tres mil 500 millones de dólares.

De acuerdo al presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Sonora, Roberto Sitten Ayala, los empleos que se han dejado de generar superan los tres mil 500 en estos últimos dos años.

Cuestionada siempre esta industria, no ha dejado de ser, junto con la de manufactura, las que más aportan al Producto Interno Bruto de Sonora. La minería produce 23% del llamado PIB, con más de 155 mil empleos directos e indirectos.

Así que Sitten Ayala y el gremio minero piden a las autoridades reconsiderar el tema de la exploración, porque de lo contrario no habrá minas nuevas y en un futuro las actuales se agotarán y México deberá recurrir a la importación de minerales.

CULTIVOS

Y en la agricultura hay una buena y una mala. La buena es que a los productores del Valle del Mayo les autorizaron una extensión para cultivar hortalizas en este ciclo 2025-2026 de alrededor de mil hectáreas.

Lo anterior fue resultado, en gran medida, de la disponibilidad de agua en la presa “Adolfo Ruiz Cortines”.

Sin embargo, en el Valle del Yaqui no les fue tan bien como esperaban, pues les “palomearon” nueve mil hectáreas, una reducción en comparación con el ciclo 2024-2025 cuando se sembraron 11 mil 500 hectáreas.

Aunque viéndola bien, tampoco les fue tan mal a los de este último Distrito de Riego, toda vez que hace un par de meses el panorama era gris, tirando a negro.

INTENCIÓN

Armando Corona Arvizu es el nombre de un diputado federal que por una iniciativa ha empezado a "jalar" reflectores.

La propuesta que ha causado polémica se refiere a implementar castigos a quien difunda imágenes o stickers creados con inteligencia artificial para dañar la reputación de las personas.

Hasta ahí la cosa no parece ir tan mal. Donde el asunto toma otra dimensión es cuando el legislador pide un castigo más severo cuando los "afectados" sean servidores públicos.

Esto, para muchos mexicanos, es un intento más de censura.

Así las cosas.

