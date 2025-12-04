#LoQueDiceMrX El alza que ha tenido el salario mínimo en los últimos seis años ha sido en gran medida por la gestión de la 4T...

***

ALZA SALARIAL

El incremento sustancioso que ha tenido el salario mínimo en los últimos seis años ha sido en gran medida por la gestión de la 4T, eso no debería estar en discusión.

No se le debe de regatear el mérito al actual partido gobernante, tanto a la administración de Andrés Manuel López Obrador como a la actual que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo.

En el año 2019, que fue el primer incremento que se efectuó en esta época denominada 4T, el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios a 102 pesos, un incremento de 17%.

En 2020 fue de 20%; 2021 de 15% y así hasta llegar ahora, de cara a 2026, con el anuncio de un aumento de 13%, para que quede en 315 pesos al día.

Varios estudios e investigadores especializados en la materia atribuyen a estos incrementos el que millones de personas en el país hayan salido de la pobreza y pobreza extrema.

***

IMPACTO

El asunto que también es innegable que a los pequeños y medianos empresarios (y que son los que generan la mayoría de los empleos en el país con aproximadamente 64% del total) este tipo de ajustes –que son de beneficio para la clase trabajadora- vaya que les pega.

Deben de desembolsar más recursos y no tienen de dónde echar mano para compensarlo.

El dirigente de la Canacope en el estado, Martín Zalazar Zazueta, fue muy directo: se refleja con incrementos en el producto final, es decir, el consumidor termina pagando esos aumentos.

En el peor de los casos, el efecto adverso es pasarse a la informalidad y los números ahí están: hay un aumento del sector informal.

Simplemente cada vez son más los microempresarios que, por evadir todas las responsabilidades con el IMSS, SAT, ayuntamientos, Hacienda estatal etc., prefieren trabajar en la informalidad.

***

FLUYEN APOYOS

El gobernador Alfonso Durazo Montaño llevó buenas nuevas a la Sierra Alta, pues entregó más de 600 becas, nuevas obras educativas e inauguró el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de Moctezuma.

Con esto el Gobierno estatal apuesta por el fortalecimiento de los servicios básicos, en esas comunidades que requieren mayor atención institucional.

La puesta en operación del CRUM (en el que se invirtieron más de cinco millones de pesos) es un acierto, pues mejora la atención de emergencias médicas en la zona, pues los traslados largos y la falta de infraestructura significaban grandes desafíos.

Así, se beneficia a más de 36 mil habitantes de 14 municipios serranos, con lo que se da un paso relevante en la equidad territorial.

Y ni qué decir respecto a los apoyos educativos, becas pues, en los que se han invertido más de dos mil 600 millones de pesos durante la actual administración.

***

RESCATE

En Navojoa la agrupación civil denominada “Navojoenses Unidos por el Ciclón” solicitaron a las autoridades su intervención para evitar que se siga deteriorando el estadio de beisbol “Manuel 'Ciclón' Echeverría”.

Los integrantes de esta asociación atribuyen a que el inmueble está bajo una figura de comodato en favor de un grupo de particulares, pero debido a que no hay actividades de la Liga Mexicana del Pacífico, no ha habido interés en darle mantenimiento.

El deterioro es muy notorio y piden que de nueva cuenta las autoridades se hagan cargo de este recinto.

Seguramente los aficionados al “Rey de los deportes” de Navojoa tienen presente que así ocurrió en Guaymas: una vez que se fue el beisbol de la LMP el estadio vino a menos y ya nunca pudo ser un inmueble digno.

mrx@expreso.com.mx