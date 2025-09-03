#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo refrendó su compromiso con la Estrategia Nacional de Paz...

***

REFUERZAN SEGURIDAD

En sintonía con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrendó ayer su compromiso con la Estrategia Nacional de Paz.

Esto se dio durante la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional, donde la mandataria subrayó la importancia de aterrizar la estrategia integral de seguridad en las 32 entidades, que ya muestra resultados en todo el país.

Respecto a la entidad, dicha estrategia va encaminada a crear entornos de bienestar para los sonorenses, así como el refuerzo de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Por ello, el mandatario estatal acordó dar continuidad al trabajo coordinado con el Gobierno de México para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad en Sonora.

Y, muy importante, brindarán atención a las causas a través de programas sociales que impactan positivamente en la calidad de vida de los sonorenses.





***

ESPERA

Además de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, también rindieron protesta el lunes 1 de septiembre los 39 nuevos jueces.

Se encuentran listos para asumir funciones, aunque deberán esperar unos 14 días para que el organismo colegiado de administración judicial haga las respectivas asignaciones de juzgados.

No olvidemos que la reforma judicial establece que este nuevo organismo tiene de plazo hasta el 15 de septiembre para decidir en qué juzgado cada uno de los que rindieron protesta desempeñarán sus funciones.

Y, por lo tanto, los jueces y juezas salientes no se van en automático. No pueden dejar acéfalas esas instancias y deben esperar a su relevo.





***

A CONVENCER

Con miras a convertirse en un partido político y estar en condiciones de contender en 2027, la agrupación civil Somos México o Somos Mx empezará con una etapa de promoción más intensa y tratando de atraer simpatizantes a ese proyecto político.

Por lo pronto el viernes próximo se espera la presencia en Hermosillo de Edmundo Jacobo Molina, quien funge como vocero de este movimiento.

Para mayores señales, Jacobo Molina es originario de Sonora, pero casi toda su trayectoria en el servicio público la tiene en la Ciudad de México. Fue Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del año 2014 a 2023, precisamente cuando el organismo fue presidido por Lorenzo Córdova.

Así, Somos México ingresa a este ajedrez justo cuando otras fuerzas lucen cada vez más debilitadas.

Sin embargo, el desencanto por todos los partidos es general, por eso la pregunta para los promotores de este y otros proyectos es ¿cómo le harán para convencer al electorado de que no son iguales o peores?





***

GIRA POR EL INFORME

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció ayer en la mañanera que recorrerá todo el país y brindará informes en cada uno de los 32 estados. Esto en el contexto de su Primer Informe de Gobierno.

Ha trascendido la posibilidad de que venga a Sonora el próximo sábado y encabece un evento en el que ofrezca los pormenores de las obras e inversiones del Gobierno Federal en el estado.

Seguramente hablará de los programas del Bienestar, pero también de los proyectos de los nuevos hospitales para Navojoa y Guaymas.

El evento, si todo sigue igual, se llevará a cabo a las 13:00 horas en el Centro de Usos Múltiples. Por lo tanto se esperarían unos 10 mil asistentes.

Sólo queda esperar que la lluvia no aparezca, aunque los pronósticos indican que sí habrá precipitaciones.









mrx@expreso.com.mx