***

FLUYEN APOYOS

Con el respaldo del Gobierno de México, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio ayer un gran paso para la transformación del sector ganadero de Sonora al entregar sementales bovinos y maquinaria a pequeños y medianos productores.

Esto se dio en el marco del programa integral de producción de carne impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sonora se convierte así en la primera entidad del país en poner en marcha esta estrategia, que contempla una inversión superior a los 800 millones de pesos para fortalecer la producción local y abrir nuevas oportunidades de exportación.

Y es que la visión es clara: dignificar al pequeño productor. Hasta mil unidades pecuarias con un máximo de 50 vientres podrán acceder a estos apoyos, lo que representa un cambio en la manera de incentivar al sector primario, tradicionalmente rezagado frente a los grandes consorcios.

Es de destacar, pues, que con estas acciones el Gobierno estatal busca no sólo mejorar la productividad, sino también generar empleos y oportunidades que fortalezcan la economía regional.

***

LA SOLIDARIDAD CUENTA MUCHO

La lucha contra el cáncer de mama no sólo se libra en los hospitales o en los laboratorios, pues también influye en gran medida la solidaridad ciudadana.

Así lo demuestra la labor de la Fundación Beltrones y, en el marco del Mes Rosa, reafirmó su compromiso con las mujeres que enfrentan esta enfermedad, entregando pelucas oncológicas.

Sylvana Beltrones Sánchez, presidenta de la fundación, destacó la importancia de este programa y el esfuerzo colectivo que lo hace posible.

Y es que más allá de ser un accesorio estético, cada peluca es un recordatorio de que la identidad y la autoestima son parte vital del proceso de recuperación.

Así pues, con esta acción, la Fundación Beltrones no sólo ofrece apoyo físico, sino también emocional, reconociendo que el proceso de enfrentar el cáncer es una experiencia que va más allá de lo médico, involucrando a la comunidad en una red de solidaridad y esperanza.

***

POR LA TRANSFORMACIÓN

Hermosillo se encuentra en un momento clave para definir su futuro y los líderes locales están convencidos de que la transformación requiere una visión compartida y trabajo colaborativo entre gobierno, sociedad y sector privado.

En este contexto, la iniciativa En Hermosillo ¿Cómo Vamos? organizó un encuentro único con miras de trazar una agenda hacia la diversificación económica, la innovación y una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.

El evento contó con la presentación de Ricardo Hausmann, presidente del Growth Lab de la Universidad de Harvard, quien compartió los hallazgos de su investigación sobre los factores críticos que impactan la competitividad de Hermosillo.

Además, destacó la participación de Antonio Astiazarán Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo, quien dialogó con representantes de los sectores social, empresarial, académico y político.

Esperemos, pues, que este tipo de encuentros se repitan y dejen buenas cosas para la capital sonorense.

***

CONFUSIÓN

Parece que hay una confusión en el asunto del proceso de regularización de carros de procedencia extranjera. Por un lado uno de los "sufridos" líderes de una organización que afilia a este tipo de unidades dijo recientemente que el programa estaba suspendido por unas modificaciones que entrarán en vigor próximamente; pero por otra parte, el módulo itinerante del Registro Público Vehicular (Repuve) sigue su curso.

Efectivamente, ya la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que habrá modificaciones en el decreto que creó este programa de nacionalización de unidades, pero todo hace indicar que estas se aplicarán a partir del próximo año, que estarán sujetas al Paquete Presupuestal de 2026.

En su momento, la mandataria habló de abusos que se han cometido, entendemos por parte de todos los involucrados, desde los que lucran con esta actividad hasta los que están encargados de las dependencias involucradas.

Lo que es un hecho es que la Presidenta ya tiene claro cómo se ha dado este proceso que contemplaba originalmente como requisito que los vehículos a regularizar hubieran entrado a territorio nacional antes de octubre del año 2021.

Este punto es el que las agrupaciones y miles de propietarios demandan que se modifique para poder regularizar sus carros. Ya veremos cómo queda.

Pero, por lo pronto, el módulo móvil del Repuve ahí está funcionando. Hasta ayer se encontraba en Magdalena, atendiendo a algunos dueños de carros extranjeros.

mrx@expreso.com.mx