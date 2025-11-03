#LoQueDiceMrX El Mando Único Policial seguirá aplicándose en el municipio de San Luis Río Colorado...

***

RESULTADOS

Todo parece indicar que la figura del Mando Único Policial seguirá aplicándose en el municipio de San Luis Río Colorado.

El alcalde de esa frontera, César Iván Sandoval, ha hablado claramente y a favor de esta estrategia, en la que las diferentes corporaciones de seguridad se han visto involucradas en las tareas de prevención y actuación contra el delito.

Dice el Presidente Municipal que, inclusive, ha habido una importante reducción del delito de homicidio doloso.

El Mando Único se estableció en abril de este año en esa localidad colindante con la frontera con Estados Unidos y con el Valle de Mexicali. Previamente, de julio a diciembre de 2024, estuvo vigente pero luego se retiró.

Aquí el asunto es no bajar la guardia y tampoco echar las campanas al vuelo. Esperemos que sigan mejorando las cosas en esa ciudad del noroeste de Sonora.

***

¿ACUERDO?

Ya son varias veces que los morenistas Javier Lamarque y Heriberto Aguilar se dejan ver juntos. La última vez fue este fin de semana y se hicieron acompañar de Ricardo Lugo, representante de la Secretaría de Gobernación en Sonora.

Que se sorprenda el que se quiera hacer el sorprendido sobre estas reuniones. No olvidemos que ambos son fundadores de ese instituto político. Hay un respeto mutuo, principalmente por eso, porque son los que organizaron y le dieron forma a Morena en la entidad.

Tanto Lamarque Cano como Aguilar Castillo son considerados de los perfiles sólidos para la candidatura al gobierno de Sonora. Al menos ninguno se ha “bajado” de esta carrera.

Algunos comentan que puede ser el símbolo de un acuerdo para que, llegado el momento, el que no sea el elegido se sume con todo a las aspiraciones del otro.

***

INDIGNACIÓN

En el estado de Michoacán y en todo el país hay un enorme lamento por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

La sociedad civil exige justicia y al unísono ha condenado este homicidio que se enmarca en la compleja situación que vive esa entidad con varios grupos delictivos en pugna, además del llamado “cobro de piso” que ha estado desbordado.

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó los hechos y expresó sus condolencias a sus familiares.

Sin duda que hay varias interrogantes en este crimen, como el hecho de que haya contado con una protección de 14 agentes federales y que aun así lo hayan ultimado.

Ya veremos qué resuelven...

***

APORTACIÓN

Una interesante convocatoria tuvo la Unión de usuarios de Hermosillo en su reciente evento para inaugurar el Centro de Mediación Social.

Y cómo no la tendría, si es de las cosas que se requieren más, instancias que permitan acuerdos entre particulares para evitarse llegar a engorrosos y tardados juicios.

En estas instancias puede encontrarse la conciliación en asuntos sociales, vecinales y de tránsito que, dicho sea de paso, están a la orden del día.

Para darnos una idea de lo mucho que pueden aportar estos centros, solamente en asuntos de tránsito el juzgado cívico ha tomado participación en 900 asuntos.

mrx@expreso.com.mx