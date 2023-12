#LoQueDiceMr.X Ahora sí que lo que se vivió en Nuevo León fue un caso histórico e inédito, digno de una serie que bien podría llamarse “políticos, casos de la vida real”, ya que no se sabe qué fue lo que hizo que Samuel García tomara la decisión de bajarse de la candidatura presidencial.

***

Las Samuelaventuras

Ahora sí que lo que se vivió en Nuevo León fue un caso histórico e inédito, digno de una serie que bien podría llamarse “políticos, casos de la vida real”, ya que no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que hizo que Samuel García tomara la decisión de bajarse de la candidatura presidencial para regresar a gobernar Nuevo León.

Lo cierto es que como dicen: en política no hay casualidades y la decisión de regresar que tomó el militante de Movimiento Ciudadano sólo él lo sabe, pero dejar lo más por lo menos…. está de pensarse.

Total, en un caso “sui géneris” el estado neoleonés amaneció con dos gobernadores, pero en el transcurso del día, Samuel García emitió un comunicado en el que oficializaba que se bajaba de la campaña presidencial como candidato de Movimiento Ciudadano y afirmaba que retomaba el cargo de Gobernador Constitucional de Nuevo León.

Argumentó que su decisión es una cuestión de interés social y orden público, y señaló que la licencia pedida anteriormente para separarse del cargo de gobernador queda sin efecto.

***

Activaría MC plan B para definir candidato presidencial

Y como una cosa lleva a la otra, el regreso de Samuel García a la gubernatura llevó a que Movimiento Ciudadano se quedara, de momento, sin precandidato a la Presidencia de la República.

En “radio pasillo” del partido naranja se decía que mañana lunes se anunciaría el “plan B” que pondría a Jorge Maynez como el nuevo candidato que enfrentaría en las urnas a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Trascendió que habría una encerrona con los integrantes de la Coordinadora Nacional, el Consejo Político y la Comisión Permanente, quienes habrán de definir quién será el sucesor o sucesora de Samuel García, que era el precandidato único.

Pero la gran incógnita, independientemente de elegir a tal o cual persona, está en los tiempos de registro de precandidatos presidenciales que tiene estipulado el Instituto Nacional Electoral, toda vez que ya vencieron lo que llevaría a MC a esperar hasta febrero próximo a registrar oficialmente a su candidato, dando por perdido el tiempo de precampaña.

***

Inaugura “Toño” Astiazarán nuevo paso a desnivel

Como no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, este sábado quedó formalmente inaugurado el nuevo puente vehicular de Luis Encinas y Veracruz.

Para la memoria y los libros de historia quedará el antiguo puente diseñado por el arquitecto Gustavo Aguilar Beltrán, hace 60 años y que en su memoria ahora la nueva infraestructura lleva su nombre.

Le correspondió al presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, poner en operación el nuevo puente en el que se invirtieron 64 millones 882 mil 229 de pesos, que por cierto salieron directamente de las arcas municipales.

La construcción de la nueva infraestructura llevó más de nueve meses y el proyecto integral contempló el mejoramiento vial, pluvial, peatonal y la imagen urbana del entorno, hay que destacar que sólo se pasaron por un día de la fecha estimada de conclusión que originalmente era el 1 de diciembre.

Y como dicen que de ver dan ganas, el alcalde anunció que habrá otro paso a desnivel el cual estará ubicado en los bulevares Solidaridad y Luis Donaldo Colosio.

***

Transfieren módulo de riego a etnia Yaqui

El que dio un gran avance en la reparación de la desatención cometida por décadas en contra de los yaquis, fue el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien ayer firmó el título de transferencia del Distrito de Riego 018 a la etnia.

El Mandatario Estatal destacó que también se dio solución amistosa al caso 13001 presentado por el pueblo yaqui ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Con estos acuerdos, dijo, se materializan los compromisos pactados con la etnia y se resarce la demanda histórica de los pueblos por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Con la firma del título de transferencia del Distrito de Riego 018 a la recién integrada comisión yaqui del agua, se garantiza jurídicamente que el agua de los yaquis regrese por fin a sus manos, hoy estamos presenciando un hecho que se escribirá en los libros de historia; el distrito tendrá una superficie total de 126 mil 259 hectáreas”, expresó Durazo Montaño.