#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo destacó la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno...

***

BUENAS CUENTAS

El gobernador Alfonso Durazo Montaño estuvo presente ayer en el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del cual resaltó los proyectos de transformación para Sonora.

A un año de trabajo de la mandataria, Durazo Montaño destacó los compromisos cumplidos a favor del pueblo, la justicia, la libertad y el bienestar compartido.

En cuanto a los beneficios para Sonora, detalló los proyectos de infraestructura carretera, hospitalaria y, por supuesto, los programas sociales.

Así, Durazo Montaño indicó que junto a las políticas públicas y estrategias implementadas en su gobierno, han impactado directamente y de manera positiva en la calidad de vida de los sonorenses.

Y ni qué decir de la innovación tecnológica acorde a las nuevas industrias, en donde Sonora juega un papel importante, otro de los temas importantes en este informe de la Presidenta de la República.

Esperemos, pues, que esta buena relación y coordinación entre el Estado y la Federación se mantenga.





***

SUSPENSIÓN TEMPORAL

No pasó desapercibida la decisión del presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, de suspender temporalmente del cargo al director de Presupuesto y Gasto Público, Christian David Armenta Félix, mientras se desarrolla una investigación administrativa que presuntamente lo involucra.

Este caso surgió luego de una denuncia ante el órgano de control interno del Ayuntamiento y ante el ISAF que interpuso la agrupación Cajeme Cómo Vamos, misma que aparentemente detectó que la esposa, suegra y suegro de Armenta Félix fueron proveedores del Municipio.

La asociación encontró que el Ayuntamiento cajemense les compró, entre otras cosas, agua y lonas por un monto de cuatro millones de pesos desde 2022 a la fecha.

Lo más delicado de este asunto es que esas compras que hizo la Comuna fueron aprobadas por un Comité de Adquisiciones.

Veremos qué arrojan las supuestas indagatorias que han comenzado en el ámbito administrativo.





***

POSITIVO REGRESO

En general podemos considerar que este fue un muy positivo regreso a clases. Al menos hasta la tarde del lunes eran contadas las escuelas que registraron alguna incidencia que alteró la jornada o bien que la suspendió.

De cualquier forma, no se puede cantar victoria y hay que esperar a ver si surgen más anomalías en lo que resta de la semana y esperemos que sean atendidas a la brevedad.

En Guaymas, en la primaría “Ignacio R. Alatorre” se les olvidó recoger la basura y en este arranque de clases ahí andaba la maquinaria trabajando a toda marcha para dejar el plantel lo más presentable posible.

Recordemos que dicho plantel fue reabierto para este ciclo escolar, con el propósito de darles cabida a los estudiantes de la primaria “Loreto Encinas”, misma que ya fue clausurada por la Coordinación Estatal de Protección Civil.





***

MANTIENEN DIÁLOGO

Sigue el diálogo con los habitantes del Río Sonora, asegura el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, con relación a la manifestación del sábado de personas que se oponen a la construcción de presas que forman parte del Plan Hídrico del estado.

Salazar Razo menciona que ha habido reuniones informativas con diversos grupos de habitantes, con líderes ejidales, presidentes municipales y con ambientalistas donde se han aclarado todas las dudas que les ha generado este proyecto.

Las reuniones van a continuar con los diversos sectores, dice el funcionario, quien por cierto encabezó el lunes la ceremonia de Honores a la Bandera en el arranque del Mes Patrio en la explanada del Centro de Gobierno.

En cuanto al Plan Hídrico, el Secretario de Gobierno hizo hincapié en que debe entenderse como una de las inversiones más relevantes en materia de desarrollo para la región.

Pues bien, ya veremos cómo concluyen estas negociaciones.









