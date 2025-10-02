#LoQueDiceMrX Activistas vieron con buenos ojos la realización de una consulta para la construcción de presas en Sonora...

***

CONSULTA BIEN RECIBIDA

Adelante con la consulta sobre la construcción de presas en los Ríos Sonora y San Miguel, fue la postura de uno de los activistas con más liderazgo en el movimiento que se opone a dicho proyecto, Ismael Limón Moreno.

Residente de la comunidad de El Molino de Camou, confía en que el resultado de dicho ejercicio será favorable para las personas que no están de acuerdo con estas obras.

En fin, esa fue una de tantas reacciones a la eventual consulta que, repetimos, fue planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia mañanera del martes.

En general las opiniones fueron a favor de que se lleve a cabo ese ejercicio, que a final de cuentas es un mecanismo muy válido.

***

SIN DUDAS

El inmenso predio que ocupa el vaso de la presa “Abelardo L. Rodríguez” es una reserva protegida en Sonora desde hace décadas.

En el año de 1997, en el Boletín oficial del Gobierno del Estado, se publicó una modificación a la declaratoria como “área natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica”.

Luego, en el año de 2016, se publicó el decreto con el que se crea el “Programa de Manejo del Área Natural Protegida Sistema de Presas Abelardo Rodríguez Luján-El Molinito bajo la categoría de Reserva Estatal”.

Así pues, lo que ahora se propone declarar como reserva son los “terrenos adyacentes” y así terminar con dudas sobre el uso que se le dará en un futuro a dicho sector.

***

EVENTOS EN PUERTA

Llegamos a la temporada de eventos trascendentales que organizan los diversos gremios empresariales de la capital sonorense.

Para empezar, la próxima semana, se llevará a cabo el Foro Empresarial Ideas en Movimiento, de Coparmex Sonora Norte. Su cartelera incluye exponentes de primer nivel, quienes darán un panorama de lo que podría esperarnos en materia política, financiera y fiscal para 2026.

Y a finales de octubre los comerciantes del giro de la construcción y los desarrolladores de vivienda se unirán para montar la Expo Casa y Materiales 2025.

Entrando el mes de noviembre le tocará a Canacintra Hermosillo, que encabeza Juan Álvaro Corral Aguirre, ser el anfitrión de Expo Encuentro de Negocios 2025.

Esperamos que surjan buenos negocios y que todos estos eventos tengan éxito. En su momento les informaremos de lo que en cada uno de ellos trascienda.

***

FUERA FUERO

Una nueva reforma anunció ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien adelantó en su mañanera que propondrá eliminar el fuero a diputados y senadores.

Ante ello, el líder morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que en cuanto llegue la iniciativa a la Cámara de Diputados la discutirán con amplitud.

Por lo pronto, Monreal Ávila ya dejó en claro que está de acuerdo con la modificación constitucional anunciada por la Presidenta, por lo que como dice el dicho "todo será coser y cantar" cuando reciban la iniciativa.

Eso sí, se abstuvo de opinar sobre la posibilidad de que haya resistencias de quienes "pretenden mantener la inmunidad procesal".

Y es que, como dijo, no puede asegurar si los aliados o algunos otros estarán a favor o en contra. Sin embargo, según los planes de Sheinbaum Pardo, sería en febrero cuando enviaría la iniciativa.

mrx@expreso.com.mx