***

ATAQUE AL DENGUE

Mientras en varios estados del país se registra un alto repunte de dengue, Sonora es de los que menos casos confirmados tiene debido a las acciones preventivas que se han realizado.

La Secretaría de Salud se ha coordinado con los municipios y la ciudadanía para mantener a la entidad con bajos niveles de casos, como señala José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud, que durante todo el año se ha trabajado en la prevención del dengue.

Así, en todo el estado se realizan acciones para evitar los criaderos de mosquitos y que estos no se reproduzcan, además de informar a la población la manera de evitar riesgos de contraer esta enfermedad.

Y es que como bien dice Alomía Zegarra, “si no hay mosquitos no hay dengue, no es una enfermedad que se transmita de persona a persona".

En cuanto al panorama epidemiológico hasta la semana 43, la Secretaría de Salud confirmó un acumulado de 463 casos y cero defunciones en Sonora, mientras que a nivel nacional se registra un incremento con más de 94 mil casos confirmados con 223 defunciones. Los estados con más casos incluyen Jalisco, Veracruz y Nuevo León, que concentran el 41.8%.





***

ACCIONES POR EL AGUA

Mientras las autoridades municipales presionan a los usuarios morosos para que se pongan al día con el pago del servicio del agua, la Diócesis de Ciudad Obregón llama a la ciudadanía a evitar desperdiciar el líquido ante la grave situación de escasez que se vive en la región.

Además, el párroco de la Catedral, Jaime Aníbal Lauterio, indicó que continuarán las misas y jornadas de oración para pedir por la lluvia de manera permanente, algo que iniciaron en mayo.

Pero eso sí, indica, no solamente es oración, sino también acción y obras, un llamado a ser responsables con el uso del agua, no solamente en los hogares, sino en empresas, escuelas y todas partes.

Y tiene razón el párroco al señalar que esta problemática que enfrentan tiene un efecto dominó que afecta a demasiadas personas, no sólo a los productores, sino a pequeños jornaleros, hombres y mujeres que viven del campo.

Por su parte, el Ayuntamiento va con todo para aumentar la recaudación y sanear las finanzas del Organismo Operador de Agua, ya que proyectan alcanzar los 50 millones de pesos en el cobro mensual que se hace a los usuarios.





***

LA SUPREMACÍA

La reciente aprobación de la reforma en materia de Supremacía Constitucional en México ha suscitado un intenso debate que va más allá de su velocidad legislativa. En tan sólo ocho días este proyecto, impulsado por Morena, ha logrado superar todos los filtros del proceso legislativo, lo que evidencia no sólo la agilidad del partido en el poder, sino también la falta de un diálogo más profundo con otros sectores políticos y la ciudadanía.

La reforma establece que las modificaciones a la Constitución no pueden ser impugnadas ni suspendidas, lo que plantea serias interrogantes sobre la preservación de los controles y equilibrios en el sistema democrático del país.

Este desarrollo ha llevado a los congresos estatales a reaccionar de forma casi inmediata, reflejando la preocupación que genera entre diversas voces políticas y sociales. La rapidez con la que se ha procesado esta iniciativa, sin un debate más amplio y fundamentado, podría interpretarse como un intento de consolidar el poder sin las debidas salvaguardias.

Así, es imperativo que se fomente un análisis crítico y una discusión plural sobre las implicaciones de esta reforma, para garantizar que no se erosionen los principios fundamentales que sustentan la democracia y el Estado de derecho en México.





***

PROCESO CARO

La solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) de un presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos para las elecciones de jueces y magistrados refleja la importancia de asegurar un proceso electoral transparente en el ámbito judicial.

Esto se dio a pesar de que tiene frenado el proceso ante las suspensiones ordenadas por jueces, por lo que se aprobó en la modalidad de "precautorio", pues no existe certeza plena de su realización.

Este monto subraya la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones, especialmente en un momento donde su legitimidad es crucial para el Estado de derecho.

No obstante, al integrarse a un paquete de gastos más amplio, surgen interrogantes sobre la priorización de estos recursos. La Junta General Ejecutiva del INE deberá demostrar que cada peso invertido se traduce en medidas efectivas para garantizar la integridad del proceso electoral.

En este contexto, es fundamental que el Consejo General del INE no sólo evalúe el monto solicitado, sino también la calidad y el impacto de los proyectos propuestos.





