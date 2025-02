#LoQueDiceMrX Anunciaron la firma de memorandos de entendimiento entre autoridades mexicanas y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)...

***

UN PASO PARA LA GANADERÍA

Anunciaron la firma de memorandos de entendimiento entre autoridades mexicanas y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para reanudar la exportación de ganado de México hacia Estados Unidos.

Si bien los detalles específicos de los acuerdos aún no han sido completamente divulgados, la noticia en sí misma es un motivo de optimismo la reanudación de las exportaciones a Estados Unidos, un mercado clave para la ganadería mexicana.

Este logro es el resultado de gestiones y esfuerzos coordinados entre diversas instancias gubernamentales y representantes del sector ganadero. La colaboración entre México y Estados Unidos para alcanzar este acuerdo subraya la importancia del comercio bilateral para ambas naciones y el compromiso de trabajar en conjunto.

Los productores sonorenses deben estar preparados para los desafíos y retos que puedan surgir, fluctuaciones de precios y posibles barreras comerciales.

En medio de la implementación de aranceles, acusaciones del gobierno estadounidense hacia México, la reanudación de la exportación de ganado es una muy buena noticia.

***

BUSCANDO ALTERNATIVAS

Y ya que andamos en el tema de la relación bilateral entre ambos países, el reciente anuncio de los aranceles del 25% a productos mexicanos representa un desafío significativo para los productores del país. La incertidumbre generada por estas tarifas no sólo pone en riesgo las ventas hacia uno de los mercados más importantes, como es el de EU, sino que también obliga a los agricultores a repensar sus estrategias comerciales y explorar nuevos horizontes en mercados emergentes en Asia y Sudamérica.

Lo que destaca en este contexto es la capacidad de adaptación de los productores, como lo demuestra el esfuerzo por diversificar mercados, lo cual no sólo busca mitigar el impacto de los aranceles, sino también asegurar la estabilidad de las exportaciones a largo plazo.

La apertura de nuevos destinos como Chile, Brasil, China y Corea del Sur es un paso importante, ya que no sólo distribuye el riesgo, sino que también crea nuevas oportunidades de negocio.

***

COORDINACIÓN SI; SUBORDINACIÓN, NO

Ante las acusaciones del presidente Donald Trump hacia el Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, la presidenta Claudia Sheinbaum más pronto que rápidamente rechazó tal afirmación, así como cualquier intención injerencista en el país, y le reviró diciendo que si existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales.

En esta guerra de dimes y diretes, la Presidenta de México fue enfática en aclarar que México no quiere confrontación y busca el diálogo y colaboración entre ambos países, y llamó nuevamente a trabajar en conjunto bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y respeto a la soberanía, la cual dijo no es negociable. Es decir, coordinación sí; subordinación, no.

Por lo pronto, mientras esto continúa, el gobierno mexicano pasa a la implementación del plan B que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México. En la semana, Sheinbaum aclaró el Gobierno tenía un “plan A, B y C” preparados en caso de que se impusieran aranceles a México, de lo cual hasta el momento, ni la presidenta de México, ni Marcelo Ebrard han dado más detalles.

Veremos en qué termina todo esto.

***

ADIÓS AL ALBERGUE LUZ VALENCIA

Tras una loable trayectoria de 37 años al servicio de la comunidad, el albergue Luz Valencia, ubicado en el antiguo Hospital General del Estado, ha cesado su funcionamiento como Institución de Asistencia Privada. Esta decisión, aunque pueda generar sentimientos de nostalgia y agradecimiento hacia la labor realizada por la señora Martha Aguayo Amaya y su equipo, responde a la reconfiguración del Hospital General en un moderno Hospital Universitario, un proyecto que busca fortalecer la formación de futuros profesionales de la salud en Sonora.

Es innegable el impacto positivo que el albergue Luz Valencia tuvo en la vida de innumerables familias de escasos recursos que encontraron en él un refugio y apoyo durante momentos difíciles. La dedicación y el compromiso de su personal, así como la calidez humana que brindaban a los usuarios, son un legado que perdurará en la memoria de quienes fueron beneficiados por su labor.

Sin embargo, es importante reconocer que el cierre del albergue Luz Valencia no implica un abandono a las personas que allí se atendían. El Gobierno del Estado ha garantizado el seguimiento adecuado de todos los usuarios, reubicándolos temporalmente en otros lugares del Estado y comprometiéndose a construir un Albergue Estatal del Adulto Mayor que continuará el espíritu de servicio que caracterizó al albergue Luz Valencia.

El cierre del albergue Luz Valencia marca el final de una etapa, pero también el inicio de un nuevo capítulo en la atención a adultos mayores en Sonora.

mrx@expreso.com.mx