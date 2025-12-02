#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo apuesta por un modelo de ordenamiento pesquero coordinado entre los tres órdenes de gobierno y con participación directa del sector...

ORDENAMIENTO

El encuentro entre el gobernador Alfonso Durazo Montaño y representantes de pesquerías de todo el estado expresa una voluntad declarada -alineada, por supuesto, al Gobierno de Claudia Sheinbaum- de atender las necesidades del sector primario.

Así, se coloca sobre la mesa un tema que suele quedar relegado entre los grandes anuncios de infraestructura y energías limpias: el futuro del sector pesquero.

Por ello, Durazo Montaño apuesta por un modelo de ordenamiento pesquero construido de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno y con participación directa del sector.

Y es que las demandas presentadas por el gremio no son cualquier cosa: mayor presupuesto, claridad en las reglas, infraestructura estratégica para la navegación y una vigilancia eficiente.

Pero el mayor reto será traducir los compromisos en políticas públicas efectivas para acabar con la incertidumbre económica que enfrentan miles de familias.

INCONFORMES

Justo cuando comentábamos la extraña ausencia de la discusión que cada año se origina en torno a la instalación del Tianguis Navideño en el Centro de Hermosillo, hacen su aparición los locatarios y convocan a una manifestación.

Los vendedores se encuentran inconformes por dos cosas: primero, no están de acuerdo con que los hayan enviado al Parque del Mundito y, en segundo lugar, que no les permitan manejar gas, es decir, no se permitirán los puestos de alimentos.

Parece que en el Ayuntamiento de Hermosillo no quieren daños al recién remodelado Jardín Juárez, por eso es que los envían a la mencionada explanada de la avenida Morelia y calle Horacio Soria.

Y de la prohibición de gas, pues es obvio que prefieren cortar de tajo con este riesgo, al menos en ese mercado navideño, toda vez que son varios puestos y por lo regular están mezclados con los que venden ropa.

CON LA CUCHARA GRANDE

Definitivamente la llamada “austeridad republicana” no ha llegado al Congreso de la Unión. Senadores y diputados federales se sirvieron con la cuchara grande (como cada año) y se llevaron unas jugosas prestaciones de fin de año que son la envidia de cualquiera.

Los diputados podrán contar para las “crismas” con 304 mil pesos, mientras que cada senador recibirá en su cuenta 253 mil pesos. “Nada, pescadito”.

Muchos dirán que no es nuevo, que cada fin de año pasa lo mismo y no les falta razón.

El punto aquí es que en el Congreso no han conocido lo de “apretarse el cinturón” y que está muy desproporcionado con la clase trabajadora mexicana, pues mientras los legisladores reciben sólo por aguinaldo (son contar las demás prestaciones) 40 días, el obrero obtiene únicamente 15 días, “ahí está el detalle".

REGULACIÓN

Que regulen a las empresas consultoras en materia de protección civil, ha sido la solicitud constante de organismos empresariales.

La principal queja son las tarifas que cobran, que se consideran muy elevadas y que podría ser un factor que incide para sacarle la vuelta a este importantísimo e imprescindible trámite.

La víspera fue la Unión de Usuarios de Hermosillo la que aseguró que "por lo bajito" cobran 50 mil pesos. Es decir que un negocio mediano ya paga unos 75 mil pesos y así.

Estas empresas son las certificadas para la elaboración de los programas internos de protección civil.

Qué disyuntiva, ¿no?

