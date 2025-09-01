#LoQueDiceMrX Este lunes es el regreso a clases de más de medio millón de estudiantes del nivel básico en Sonora...

***

REGRESO A CLASES

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Este lunes 1 de septiembre es el regreso a clases de más de medio millón de estudiantes del nivel básico en Sonora.

El último reporte de las autoridades educativas sobre la situación de las escuelas fue en sentido de que todo está bien, con excepción de unos cuatro planteles que sufrieron incidentes, algunos de ellos por accidentes automovilísticos (carros que se impactaron contra instalaciones educativas).

Si eso se cumple, será un retorno a las aulas muy relajado y con un ambiente muy positivo. Otros años no faltaban los salones sin aire acondicionado o escuelas completas sin luz o agua por robo de aires acondicionados, cableado o tubería.

Al respecto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó los esfuerzos para que dicho regreso fuera en las mejores condiciones.

Y es que, dijo, durante su administración designó una inversión histórica de más de ocho mil 600 millones en educación para este nuevo ciclo escolar.

Pero una cosa no cambia: el tráfico vehicular, ese sí o sí estará complicado, principalmente en la capital sonorense y a nadie le extraña. Por eso la recomendación es salir con mucho tiempo de anticipación.





***

CAEN LAS VENTAS

Los que dicen que no les fue muy bien en esta etapa previa al regreso a clases fue a los comerciantes formales. De acuerdo a las estadísticas de Fecanaco, las ventas bajaron 15% en relación al año pasado.

Aparentemente lo que les pega más a los pequeños y medianos empresarios son las ventas en línea. Cada vez son más familias las que hacen sus compras de útiles escolares y calzado a través de plataformas digitales.

En cuanto a los uniformes escolares parece que la modalidad de venta predominante es la tradicional, en el comercio. Prueba de ello es que ayer -y como es costumbre- se registraban las llamadas “compras de pánico” en el Centro de Hermosillo.

Cientos de familias acudieron este fin de semana en busca de ese segundo o hasta tercer uniforme para hacer frente a este ciclo escolar que inicia. Mucho éxito para todos.





***

RINDEN PROTESTA

Pero si hablamos de fechas y plazos, hoy hoy hoy debe ser un día histórico en Sonora. Este lunes rinden protesta los juzgadores y juzgadoras que fueron electos vía voto popular el pasado primer domingo de junio.

No debemos perder de vista la actuación que tendrá el Tribunal de Disciplina Judicial. Para muchos esta instancia será igual de importante -o en un descuido más- que el Supremo Tribunal de Justicia.

Este órgano será el encargado de vigilar y sancionar la labor de los jueces y magistrados de toda la estructura del Poder Judicial de Sonora. Tendrán una tarea que anteriormente realizaba el desaparecido Consejo de la Judicatura.

Este nuevo Tribunal estará integrado por Marina Guadalupe Marín Gómez, Lydia Gabriela Zepeda Mazón, Dinorah Jocelyn Vega Orozco, Darbé López Mendívil y Miguel Fierros Villicaña.





***

DEMANDAN

Los residentes del fraccionamiento Villas de San Lorenzo, que resultaron damnificados por una inundación producto de una supuesta negligencia y una torrencial lluvia de mediados de agosto, no se quedaron de brazos cruzados esperando que les resuelvan lo de una póliza de seguro y se fueron por la vía de la demanda penal.

El Cabildo de Hermosillo hizo modificaciones a la póliza del seguro para que este les responda y además tienen la palabra de las autoridades municipales de que los van a apoyar, pero con todo y eso optaron por denunciar ante la Fiscalía de Justicia del Estado.

Hay una demanda por omisiones, ya que supuestamente los residentes denunciaron que sin los permisos correspondientes se hizo una bodega a espaldas del fraccionamiento y que un día antes de la inundación avisaron de lo que estaba pasando. Aun con esos reportes en el Ayuntamiento no actuaron.

La pelota está en la cancha del Fiscal de Justicia del Estado, Gustavo Rómulo Salas. Veremos qué decide.









mrx@expreso.com.mx