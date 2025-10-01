#LoQueDiceMrX La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que para construir presas en Sonora se debe realizar una consulta ciudadana...

PRESAS A CONSULTA

La mayoría está de acuerdo con el proyecto de construir presas pero, para que no sea subjetivo, que se haga una consulta, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde la misma mañanera Sheinbaum Pardo informó que ya hizo la propuesta a la Conagua para que lleve a cabo una consulta en las poblaciones ubicadas en los márgenes del Río Sonora y el Río San Miguel sobre la conveniencia y aceptación del proyecto hídrico que contempla la construcción de tres presas.

Refirió que le pidió a la Conagua que “se hiciera una consulta con las comunidades de ahí para ver qué opinan y a partir de ahí puedes tomar la decisión”.

Veremos qué dicen los grupos que se oponen a este proyecto sobre la consulta y por supuesto también resultaría muy interesante saber detalles de cómo podría hacerse este ejercicio.

Siempre se ha cuestionado que los ejercicios de consulta a la comunidad no se llevan a cabo y ahora lo están proponiendo desde la Presidencia.

Suponemos que deberá tener participación alguna autoridad electoral, un árbitro imparcial, pues; y que además tenga la experiencia en organizar consultas a la sociedad.

RESERVA NATURAL

Por cierto, el Gobierno de Sonora adelantó que los terrenos adyacentes a la presa “Abelardo L. Rodríguez” serán declarados reserva natural, con el objetivo de impedir su venta.

Con ello las autoridades mandan la señal clara de que no es el objetivo, ni lo que se persigue, comercializar esta amplia extensión de tierra de la capital sonorense.

Una de las cosas que exponen los grupos que se oponen a la construcción de las presas en el Río Sonora y el Río San Miguel es que lo que se busca es cancelar de manera definitiva la presa “Abelardo L. Rodríguez” para venderla.

De hecho, desde hace lustros se maneja esa versión. Pero lo cierto es que ahí sigue el embalse.

DESTACA SONORA EN EXPORTACIONES

A pesar de los atorones en la frontera, Sonora se ubica en el primer lugar de los estados del norte con más exportaciones del sector agropecuario.

Al respecto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño señaló que la entidad registra ingresos por 857.9 millones de dólares en este rubro.

En cuanto al subsector agricultura, la entidad también destaca al ubicarse en segundo lugar nacional con 782.5 millones de dólares en exportaciones.

Y según las cifras del Inegi, Sonora se ubica en el octavo lugar a nivel nacional en exportaciones acumuladas por entidad durante el segundo trimestre del año.

Así pues, a decir del mandatario estatal, estas cifras se lograron por las políticas implementadas por el Gobierno de Sonora para fortalecer la calidad del sector productivo.

CALOR Y APAGONES

El líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, confirmó lo que hemos venido comentando: este ha sido el verano más crítico por apagones y mal servicio de parte de la CFE.

La mencionada agrupación civil hace sus señalamientos con base en los reportes que recibe y que se cuentan por decenas todos los días.

Las múltiples fallas se deben a una simple razón, dice Peinado Luna: a los equipos obsoletos y falta de mantenimiento.

Si no hay inversiones y modernización de equipo, el próximo año tendremos un verano similar y no debemos acostumbrarnos a ello.

