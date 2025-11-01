#LoQueDiceMrX Sonora es uno de los estados que asumen el reto de generar empleo para grupos vulnerables...

***

OPORTUNIDADES INCLUYENTES

El compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño con la inclusión social sigue firme y prueba de ello es la reciente Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables.

Con esto se da un paso firme hacia la integración económica de quienes han enfrentado mayores obstáculos para incorporarse al mercado de trabajo.

Además, la participación de 30 empresas sonorenses es una muestra de que el sector productivo también comparte la visión de un desarrollo con sentido social.

Así, esta feria significó una oportunidad para que personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en proceso de reincorporación laboral y ciudadanos preliberados logren su independencia económica.

Sonora, pues, es de los estados que asumen el reto de generar empleo digno y equitativo para todos los ciudadanos.

***

BUENA NOTICIA

Los que deben andar de buenas son los agricultores del Valle del Yaqui toda vez que, de acuerdo a los primeros reportes, les autorizaron sembrar 100 mil hectáreas más en relación al ciclo anterior.

Con esa cantidad extra, la extensión de tierra en la que tienen permiso para cultivar llegará a las 160 mil hectáreas esta temporada otoño-invierno.

Esto se debe a que la Comisión Nacional del Agua les concedió 300 millones de metros cúbicos de agua adicionales. De esta manera, la siembra de trigo está prospectada para un incremento de 64% y la de maíz en un 45%.

Seguramente esta noticia será tomada con mucho entusiasmo, no solamente por el sector agropecuario, sino en todo el Valle del Yaqui, toda vez que deben reactivarse varios giros comerciales con la demanda de insumos.

***

AYUDA

La que ha echado la casa por la ventana es la Secretaría de Hacienda estatal al lanzar el programa de cero recargos.

Este beneficio estará vigente a partir del 1 de noviembre y lo que resta del año, toda vez que se atraviesa el llamado “Buen Fin” y después vienen los descuentos por fin de año, de tal manera que mejor optaron por dejarlo permanente los últimos dos meses de este 2025.

Para los que andan atrasados en el pago de impuestos y derechos estatales este programa les vendrá como anillo al dedo, ya que podrán recibir el descuento de los recargos. Ojo, no es el monto de los impuestos.

Seguramente en los días de quincena que están por venir habrá una importante afluencia en las diferentes oficinas de la Agencia Fiscal.

***

HAY QUE ESTAR ATENTOS

Muy oportuna fue la intervención de las autoridades de seguridad que detectaron una red de trata de personas en Hermosillo hace aproximadamente dos semanas.

En una vivienda de la colonia Adolfo López Mateos estos presuntos delincuentes tenían a 10 menores y a tres adultos a los que obligaban a pedir dinero en las calles.

El apunte que sobre esto hizo la activista Michelle Lucero, líder de Nueva Generación Sonora, fue muy oportuno: No permitir que estos grupos se asienten en la ciudad.

También hizo el llamado a que las autoridades de esas dependencias encargadas de velar por el bienestar de los niños y adultos mayores permanezcan vigilantes y que también fijen su postura al respecto.

