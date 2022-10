#LoQueDiceMrX Autoridades de ambos Nogales, Sonora y Arizona, firmaron un acuerdo para la reubicación de las vías del tren, lo que representa un avance en la transformación fronteriza de la Cuarta Transformación.

***

UN PASITO MÁS PARA QUITAR VÍAS DEL TREN

El gobernador Alfonso Durazo Montaño celebró la firma del memorándum de entendimiento para continuar con esta obra importante que será complementaria de la modernización del puerto de Guaymas.

El retirar las vías del tren que “parten” a Nogales en dos es un sueño largamente anhelado por muchas generaciones de nogalenses y el reubicarlas a las afueras de la zona urbana es lo que pretende el mandatario estatal.

“Obviamente siendo Nogales una ciudad construida sobre cerros y lomas, el único espacio plano es el derecho de vía del ferrocarril. Y no voy a ocultarles a ustedes lo que podemos hacer con ese derecho de vía liberado y ponerlo al servicio del mejoramiento urbano de Nogales”, señaló.

***

SEMANA FATAL PARA LA SEC

Donde los problemas no parecen acabar es en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) porque no hay día que no surja un incidente en los planteles escolares que se supone operan al cienón.

Y para muestra es lo que ha pasado en esta semana, en Cajeme se prendieron las alertas por las riñas entre estudiantes de nivel básico, sin que las autoridades salieran a dar la cara.

Otro incidente fue el bloqueo de la carretera 100 que realizaron padres y madres de familia del CAME 7 de Bahía de Kino, en protesta por las malas condiciones del plantel educativo.

Y ayer la nota fue que alrededor de 20 alumnos tuvieron que ser cambiados de escuela por sus padres, a raíz de la amenaza de muerte que recibió una profesora de la Escuela Primaria Aquiles Serdán, de la colonia San Vicente de Guaymas.

Y si usted se pregunta dónde está el secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda Bustamante, seguramente lo encontrará en la comodidad de su oficina, firmando convenios y posando para la foto.

***

VA EL PAN SOLO POR LAS CANICAS

El que sacó de su ronco pecho que no está para aliarse con nadie y que quieren ser una verdadera opción para 2024, fue el dirigente del Comité Estatal del PAN, Gildardo Real Ramírez.

No se sabe si pecó de inocente y será que como el inquilino de Palacio Nacional trae otros números, porque está más que visto que para ganar la elección de 2024 el PAN no podrá solo.

Pero resulta y resalta que el llamado “Gilo” salió con el disparate de que ganarán al menos el doble de las posiciones conseguidas en 2021, es decir, ocho alcaldías y cuatro diputaciones locales.

Así que el líder panista dio por descartada una alianza con los demás partidos opositores para hacer frente a la aplanadora morenista. Si se lo encuentra dígale que soñar no cuesta nada.

***

AVALAN LIBERACIÓN DE LA CARRETERA

Como era de esperarse dirigentes de cámaras empresariales se pronunciaron a favor de la medida aplicada por el Gobierno del Estado de liberar la carretera del bloqueo que por años prevaleció en territorio yaqui.

Tanto de Hermosillo como de Cajeme alzaron la voz para avalar las acciones realizadas por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

Señalaron que era urgente que se resolviera este añejo problema y se destrabara el libre tránsito en la carretera federal, ejerciendo el Estado de Derecho y aplicando la justicia.

Agregaron que el tener libre el acceso mejorará la imagen del sur del estado y beneficiará de manera sustancial a los sectores económico, productivo y turístico de la región.

***

EL ADIÓS DE TATIANA

Aunque pudo haberse ido por la puerta de atrás, prefirió el escaparate de “la mañanera”, sin saber que sería la nota nacional... nos referimos a la renuncia de la hoy exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

La hija de uno de los personajes más emblemáticos de la política mexicana presentó ayer su dimisión al cargo que desempeñaba en el mesón de la 4T y mediante una carta explicó sus motivos.

“Me tocó jugar en las grandes ligas y uno debe saber cuándo debe retirarse, me paso a la porra donde seguiré con ánimo al equipo”, fueron las palabras que mencionó.

Al terminar su mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador al igual que los asistentes le aplaudieron a la ahora exfuncionaria, quien buscó el abrazo de despedida y encontró la frialdad como respuesta.

mrx@expreso.com.mx