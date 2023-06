#LoQueDiceMrX Los que desempolvaron los trajes de oposición y se armaron de valor para recordar glorias pasadas fueron los panistas, quienes “tomaron” las calles de Hermosillo.

RECUERDAN PANISTAS LO QUE ES SER OPOSICIÓN

Los que desempolvaron los trajes de oposición y se armaron de valor para recordar glorias pasadas fueron los panistas, quienes “tomaron” las calles de Hermosillo.

La fecha fue significativa, porque fue exactamente a un año de que se celebren las elecciones federales de 2024, en las que habrá miles de pues tos de elección en juego, incluyendo la joya de la corona que es la Presidencia de la República.

Comandados por Celina Aldana, secretaria general del Comité Directivo Estatal, y Luis Estevané, dirigente municipal blanquiazul de la capital del Estado, junto con liderazgos, regidores y simpatizantes, dijeron que Acción Nacional está listo para la victoria el próximo año.

Y ya entrados en gastos, el dirigente municipal mencionó que: “A Morena le quedó grande la responsabilidad de gobernar y han sido años perdidos; es un gobierno mediocre”, así que oficialmente los blanquiazules despertaron del alertargamiento… tarde, pero despertaron.

EN MOVIMIENTO CIUDADANO TAMBIÉN “HIZO AIRE”

Y mientras los panistas tomaban las calles, el viernes por la tarde, los integrantes de Movimiento Ciudadano señalaban que su partido es la resistencia contra los malos gobiernos que tienen México y Sonora.

Ante cerca de mil 500 personas que se dieron cita en la plaza Bicentenario, los emecistas indicaron que un buen gobierno es el que ofrece salud, educación, empleos con salarios dignos, y el que garantice a las mujeres seguridad al transitar por las calles, además de justicia y paz.

El expriísta Ernesto De Lucas Hopkins dijo que el evento era para convocar a los ciudadanos a que sean actores que les pongan un freno a quienes hoy desgobiernan.

“Yo sí creo que es posible unir a ciudadanos muy diferentes en un mismo movimiento y también que es posible gobernar desde el servicio, la innovación, la autocrítica y la autoexigencia. Este es un movimiento de resistencia, que entiende lo que los sonorenses han exigido una y otra vez: no al enfrentamiento, no a la división y no al clima político de crispación.”

VA TOÑO ASTIAZARÁN POR REFRENDAR LA ALCALDÍA DE HERMOSILLO

Quien parece que ya analizó to das sus posibilidades y decidió que estar al frente del Ayuntamiento de Hermosillo por tres años más es su mejor opción es el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Durante una reunión con liderazgos del Partido Acción Nacional en la capital del Estado, el presidente Municipal de la alianza Va por México dijo que está listo, tiene las ganas, la voluntad y el respaldo de la militancia panista para ganar en el 2024.

“Toño” Astiazarán manifestó que cuando el panismo abraza las causas sociales y se compromete, no hay imposibles, recordando que en 2021 remontaron 18 puntos en un mes y medio, convirtiéndose en la única capital del noroeste que ganó el PAN.

Pues ya lo dijo el Presidente Municipal de Hermosillo que va derecho y no se quita para seguir dando resultados como hasta ahora. Habrá que ver quiénes son los valientes que “le canten el tiro” al “Toño” en el 2024.

ELECCIONES INCIERTAS

Donde se celebrará la madre de todas las batallas será hoy en el Esta do de México, porque Morena y PRI demostrarán de qué cuero salen más correas o más bien de qué acarrea dos salen más votos.

Y es que el resultado de la elección a la gubernatura será de pronóstico reservado, con morenitas convencidos de terminar con una hegemonía que mantuvo el priismo por décadas.

Y por el otro lado, un priismo confiado de que con la alianza con el PAN y el PRD podrán mantener su más grande bastión y darle un revés al inquilino de Palacio Nacional, que ya se relame los bigotes por pintar el Estado de México de guinda.

Lo cierto es que el resultado que arrojen las elecciones del Estado de México y Coahuila, que se celebran este día, marcarán la pauta de lo que habrá de venir el próximo año, cuan do gobierne un nuevo presidente de la República.

