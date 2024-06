#LoQueDiceMrX Un paso más dio ayer el Gobierno de Sonora para brindar una mejor atención a niños y jóvenes migrantes a su paso por la entidad.

***

APOYO A NIÑEZ MIGRANTE

Un paso más dio ayer el Gobierno de Sonora para brindar una mejor atención a niños y jóvenes migrantes a su paso por la entidad.

Así, en coordinación con la oficina en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) trabajará en la creación de mecanismos de integración educativa para generar entornos escolares inclusivos, integrales y de excelencia.

Para ello, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, firmó un convenio de colaboración con Maki Kato, representante adjunta de Programas Unicef México.

Y, a partir de este acuerdo, pondrán en marcha el “Protocolo para el acceso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración a la educación básica en Sonora”.

En resumidas cuentas, con esto se asegura la continuidad escolar de la población en movimiento, ya sea nacional o extranjera, de garantizar una educación gratuita, de calidad e igualitaria.

***

APOYO A TRABAJADORES

Y hablando de apoyos, el Gobierno municipal de Hermosillo anunció que instalarán una oficina eventual para ayudar a las personas que trabajaron en Estados Unidos en la gestión de posibles recursos no pagados.

Esto es, trabajadores que tuvieron su número de seguridad social y que generaron beneficios, como pensión o ahorros otorgados en el país vecino.

Así pues, la intención es brindar el respaldo para que esos trabajadores o sus descendientes puedan realizar el proceso de cobro de esos beneficios.

Eso sí, Florencio Díaz Armenta, secretario del Ayuntamiento, aclaró que esta iniciativa no corresponde a los trabajadores que laboraron bajo el acuerdo entre México y Estado Unidos, el llamado Programa Bracero, ya que a ellos no se les otorgaba un número de seguridad social.

Ciertamente, esta es una buena noticia para los trabajadores o hijos de trabajadores que por alguna razón volvieron a México y no reclamaron sus beneficios laborales.

***

¿CÓMO LOS VEN?

Es profundamente preocupante y sorprendente ver cómo hombres de diversos partidos políticos se hacen pasar por mujeres trans para obtener ventajas políticas, como el registro de sus candidaturas.

Este hecho no sólo es un insulto a la comunidad y todos los sectores que luchan por la igualdad y reconocimiento, sino que también es una burla al sistema democrático.

Explotando la identidad de género para su beneficio personal, estos candidatos trivializan las luchas de las mujeres y socavan la confianza en el proceso electoral. En el caso de Sonora, también se dio el caso de una candidata que la registraron como afroamericana sin su consentimiento.

Los partidos políticos y las autoridades electorales deben tomar medidas para garantizar la integridad del sistema y prevenir este tipo de engaños. O en su caso, revaluar hasta dónde es posible cumplir con estas cuotas de representación.

Fuera de estos dos panoramas, la representación política debe ser genuina y reflejar la diversidad de la sociedad, no ser una herramienta para el oportunismo y la manipulación.

El poder por el poder, pues.

***

A RECOMPONERSE

Fiel a su estilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó ayer la mañanera para continuar con el golpeteo a sus "opositores".

Entre otros, cuestionó al reconocido opositor de su gobierno, el empresario Claudio X. González, a quien llamó a pedir cuentas "a los que les ofrecieron una estrategia que resultó un rotundo fracaso".

Y, por supuesto, no se quedó con las ganas de arremeter contra la agrupación Marea Rosa, a cuyos integrantes instó a "recomponer" a la agrupación y les pidió que se haga una autocrítica de lo que pasó en el proceso electoral.

Vaya, hasta se dio el lujo de "aconsejarlos": "Ya quiero que se componga el agrupamiento conservador que llamaron Marea Rosa, para que haya contrapesos como ellos plantean, que le echen ganas, hay que seguir adelante. No es que ya nos vemos hasta la elección intermedia, dentro de tres años, vamos a volver. No, no, no, hay que seguir adelante".

Además, criticó el "dinero invertido, millones de dólares"; y también se atrevió a decir que hubo millones de mentiras y control casi absoluto de los medios de comunicación... De ese tamaño.

Como dicen por ahí, "genio y figura...".

mrx@expreso.com.mx