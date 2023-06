#LoQueDiceMrX Apenas los mexicanos procesaban la declinación de la senadora Lilly Téllez de ir en busca de la candidatura presidencial por la alianza Va por México, cuando ayer la legisladora Claudia Ruiz Massieu anunció que tampoco participará en el proceso de selección.

CERO Y VAN 4

Apenas los mexicanos procesaban la declinación de la senadora Lilly Téllez de ir en busca de la candidatura presidencial por la alianza Va por México, cuando ayer la legisladora Claudia Ruiz Massieu anunció que tampoco participará en el proceso de selección.

Al igual que la senadora panista, su homóloga priista dio a conocer su decisión a través de un video que compartió en redes sociales, en el que asienta que no puede ser parte de un proceso que puede caer en simulación y que además sería violatorio de la legislación electoral.

"Hoy tomo una decisión meditada con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo", señaló.

Con este anuncio se reduce en cuatro el número de aspirantes a hacerle frente a la coalición Juntos Haremos Historia en la elección presidencial de 2024, ya que anteriormente declinaron el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila y los senadores Germán Martínez y la sonorense Lilly Téllez.

CAEN HOMICIDAS DE LETICIA IVETTE

Bien por el pronto actuar de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), que anunciaron la detención de los autores intelectual y material del homicidio de la joven Leticia Ivette ocurrido el pasado 23 de junio en la colonia Fovissste de la capital del estado.

Al homicida confeso, José Ángel “N” de 23 años, quien ya cuenta con antecedentes penales por narcomenudeo, le fue asegurada, al momento de la detención, el arma de fuego con la que ejecutó a la joven.

De acuerdo a lo informado por la FGJE, el rápido avance en la investigación permitió la captura, en Tijuana, Baja California, del presunto autor intelectual del homicidio de Leticia Ivette, a quien se le identificó como Manuel “N”, de 44 años de edad.

Además, la misma dependencia informó que Aurelio “N”, quien fue detenido en el municipio de General Plutarco Elías Calles el pasado 27 de junio e identificado como presunto operador de un grupo delictivo en el noroeste del estado, podría enfrentar una posible condena de 78 años de cárcel por portación de arma de fuego, homicidio calificado y desaparición cometida por particulares.

LOS LÍMITES DE UNA CAMPAÑA INTERNA

En una contienda electoral es entendible que al furor de las pasiones se hagan o digan cosas que no son apropiadas y que más que ayudar a “x” o “y” candidato, dañen su imagen ante la sociedad.

Ayer en redes sociales se divulgaron videos de un puente vehicular que fue indebidamente pintado con propaganda alusiva a uno de los contendientes a la candidatura presidencial por Morena.

La acción a todas luces es una violación a las leyes electorales y puede considerarse un daño al patrimonio público, de ahí que las autoridades correspondientes, llámese Instituto Nacional Electoral, Instituto Estatal Electoral y Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de Sonora, deben de llegar al fondo del asunto.

Seguramente en el lugar donde ocurrieron los hechos hay cámaras de vigilancia, cuyos videos serán de gran ayuda para esclarecer este caso, porque una cosa es vivir apasionadamente una campaña electoral interna y otra es violar la legislación electoral, afectar el patrimonio de todos los sonorenses y esperar que no haya consecuencias.

ENFRENTA ÁLAMOS ESCASEZ DE AGUA

Dice un refrán popular que "mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes" y, ese dicho, bien pudiera aplicarse a Álamos, porque recién empieza el verano y el Consejo Municipal de Protección Civil ya declaró al municipio en “Estado de Emergencia” por la escasez de agua.

De acuerdo a lo informado por los integrantes del Consejo, el desabasto de agua para los alamenses tiene su origen en que el sistema de pozos se encuentra agotado en un 95%.

"Vamos a hacerles llegar la información con los movimientos que el Organismo Operador hará. Vamos a buscar la manera de que sean atendidos con agua en aquellos lugares que no tienen a través de pipas y también agradecer a la mina Cobre del Mayo quienes nos van a proporcionar un volumen de agua para atender a la población, tanto en el área urbana y rural", informó el presidente municipal, Víctor Balderrama Cárdenas.

Al parecer la única opción para que la situación del abasto de agua potable mejore en el municipio es que se registren las lluvias en la región y se reabastezcan los mantos freáticos, de lo contrario la situación podría ponerse peor.

