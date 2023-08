#LoQueDiceMrX La sequía en el estado es un tema recurrente, que pone a “parir cuates” a los gobernantes en turno, de ahí la importancia de trabajar en proyectos que permitan aprovechar al máximo las precipitaciones pluviales que cada vez son más escasas.

AVALAN OBRAS HIDRÁULICAS PARA HERMOSILLO Y CAJEME

La sequía en el estado es un tema recurrente, que pone a “parir cuates” a los gobernantes en turno, de ahí la importancia de trabajar en proyectos que permitan aprovechar al máximo las precipitaciones pluviales que cada vez son más escasas.

Ante esta situación, el gobernador Alfonso Durazo Montaño indicó que se le presentó a Germán Martínez Santoyo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los proyectos de obras de infraestructura hidráulica para los dos principales municipios de la entidad, Hermosillo y Cajeme.

Para la capital del estado se plantea construir una fuente de abastecimiento alterna, como es la presa Las Chivas que se ubicaría arriba de la presa El Molinito, además de un mini acueducto que desemboque en la planta potabilizadora cercana a la presa Abelardo L. Rodríguez.

En lo que se refiere a Cajeme, Durazo Montaño indicó que se trabaja en la conclusión de los proyectos de mejora y ampliación del Distrito de Riego 018, que vienen incluidos en el Plan de Justicia Yaqui.

La buena noticia para Sonora es que el titular de la Conagua se comprometió a realizar los estudios hidrológicos que sean necesarios para iniciar con las obras de infraestructura para aminorar el problema del agua en la entidad, con una inversión de mil 500 millones de pesos, para la presa Las Chivas, un acueducto y 30 pozos para el abastecimiento de 120 comunidades rurales.

HAY DE FESTEJOS A FESTEJOS

Lo bueno que los principios de Morena son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo bueno y sabio, pero como no dice “no festejar” hay un funcionario del gabinete estatal que celebró y a lo grande su medio siglo de vida.

Y es que como reza aquel dicho sonorense de “antes como antes, ahora como ahora” de José María Leyva (Cajeme), la bonanza de estar en el barco de la Cuarta Transformación dio para hacer no una juntadita, sino un señor ¡¡¡fiestononón!!!

Y qué mejor lugar para festejar un inolvidable cumpleaños con invitados selectos que el recién nombrado Pueblo Mágico de San Carlos, con decir que hasta incluía recorrido en yate por la bahía.

Por cierto, no es que el personaje quien por cierto es un Secretario, no tenga liquidez para hacer esa fiesta y más, sino que dejó ver que la austeridad republicana se quedó en el cajón de los recuerdos el pasado fin de semana. Falta ver si ese cumpleaños tendrá repercusiones o se lo dejarán pasar. ¿Ya adivinó de quién se trata?

AFINA INE PRESUPUESTO PARA 2024

A pocos días de empezar el año electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE), anunció que pedirá de presupuesto para el 2024 la cantidad de casi 38 mil millones de pesos.

De esa estratosférica cantidad que deberá de ser aprobada por la Cámara de Diputados, 23 mil 757 millones de pesos serán para el gasto de operatividad del órgano electoral.

Además, el INE estima entregar 10 mil 444 millones 157 mil 311 pesos para los siete partidos políticos nacionales y también presupuestó una bolsa de 3 mil 528 millones de pesos como medida precautoria, en caso de que haya una eventual consulta ciudadana.

Lo proyectado para 2024, aumenta en un 11% lo ejercido en el año 2018, en el que también hubo elección presidencial, pues el Instituto Nacional Electoral gastó solo 21 mil millones de pesos.

APARATOSO INCENDIO EN HERMOSILLO

A los que poco les duró el festejo de un año más de su fundación fue a los Bomberos de Hermosillo, quienes tuvieron que desplegar todo un operativo para sofocar las llamas que consumieron la tienda de telas La Parisina.

La nube de humo negro fue vista en toda la capital del estado y las imágenes que se difundieron del lugar del siniestro parecían sacadas de una película de acción al estilo Hollywood.

Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar y solo se registraron daños materiales. En el operativo participaron además de Bomberos, elementos de Protección Civil, Cruz Roja, del Ejército Nacional y policías estatales, entre otros.

Varias personas fueron evacuadas del supermercado localizado en bulevar García Morales y Solidaridad, así como de los comercios aledaños, además de que Tránsito hizo lo propio con el cierre de vialidades para no entorpecer las acciones de los “apagafuego”.

