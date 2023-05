#LoQueDiceMrX Aunque a contracorriente, y con las trillas puestas en marcha en los extensos campos de los valles del Yaqui y Mayo, ayer se llevó a cabo una reunión que resultó tan intensa como fructífera entre productores de trigo y de maíz...

***

AUNQUE A CONTRACORRIENTE SE LOGRAN ACUERDOS

Aunque a contracorriente, y con las trillas puestas en marcha en los extensos campos de los valles del Yaqui y Mayo, ayer se llevó a cabo una reunión que resultó tan intensa como fructífera entre productores de trigo y de maíz para de una vez por todas saber en qué consistirán los apoyos por parte de la Federación para que la cosecha del ciclo resultara con réditos.

Ahí se puntualizaron algunos planteamientos para ayudarlos a construir una solución al tema de los costos de la semilla, entre los que destacó la propuesta de cambiar el mercado de referencia, pues la que en su tiempo fue propuesta por los productores, determina el mercado de futuros establecidos en la bolsa de valores de Chicago, donde se establece un precio del trigo muy por debajo de lo que marca el mercado de Minneapolis.

Es por eso que se planteó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social cambiar el mercado de referencia en beneficio de los productores, cosa que no se logra establecer de la noche a la mañana y habrán que analizarla.

Además, en este encuentro también se explicó un programa de precios de garantía de Segalmex, que ampara a los pequeños productores de trigo panificado y los productores de trigo cristalino con un incentivo para la adquisición de instrumentos de administración de riesgos.

Lo anterior, se precisó, aplica para los productores que cuenten con tierras de hasta 50 hectáreas y que comercialicen su producción en el territorio nacional y, aunque no todo mundo quedó contento, se puede deducir que al menos el ciclo no resultará tan catastrófico como hasta ayer muchos temían.

***

QUEDAN 'FIERROS PUESTOS EN LA LUMBRE'

Y mientras se daban a conocer los logros para los productores de trigo y maíz en la capital del estado, en Ciudad Obregón -quizás un tanto desinformados- otro grupo de trigueros expresaron inconformidades.

Y es que aunque reconocieron el respaldo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, calificaron la reunión de ayer como “un baldazo de agua fría”, ya que -aseguran- se les confirmó que no recibirán los apoyos que le solicitaron al Gobierno federal para la comercialización de los granos.

Tanto los representantes del Distrito de Riego del Río Yaqui, como de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, indicaron que tras la espera de varios días esperaban una efectiva respuesta del Gobierno federal y que lo definido no beneficia al gremio en general.

Puntualizaron que sólo se subsidiará a las bases, con 10 dólares más para el trigo panificable y eso no es lo que esperaban pues esto ayuda en lo mínimo, no resuelve en absoluto el problema general y que prácticamente se les dijo que recursos no hay y habrán de asumir consecuencias (las pérdidas) por cuenta propia, por lo que insistirán para que los beneficios de estos acuerdos alcancen para la mayoría de los productores.

Hay, pues, tareas pendientes que atender.

***

ANTICIPADOS ANTE EL DESARROLLO EN SONORA

Expuestos en el panorama regional, nacional e incluso internacional varios proyectos de desarrollo en Sonora, los visionarios aprovechan cada oportunidad para emprender negocios y hay quienes lo logran con buen tino.

Es el caso de empresarios del ramo turístico, o de servicio de transporte aéreo, ya que se dice que es un hecho que a partir del 13 de julio se habilitará un vuelo de Hermosillo a Cancún.

Fue el propio secretario de Turismo en Sonora, Roberto Gradillas Pineda, quien precisó que cada jueves y domingo saldrá del Aeropuerto Internacional de Hermosillo “General Ignacio Pesqueira García” el vuelo a través de la aerolínea de Volaris.

Claro que esto se da como resultado de un estudio de mercado y una vez lanzado el plan se dijo que durante las primeras 24 horas de comercialización de esta ruta se tuvo una venta de 30% de la capacidad de la aeronave.

Es, dice, un dato muy alentador y muy positivo ya que Sonora será receptor de muchos visitantes internacionales que arriban al país vía Cancún y por consecuencia esto se reflejará en la derrama económica en el estado.

***

EXPANSIÓN EN MATERIA EDUCATIVA

No sólo en lo económico se puede y debe medir el desarrollo, eso está claro, por lo que es loable el proyecto sobre la apertura de la extensión de la Universidad Tecnológica de Hermosillo en Ures, pues representa una opción de formar profesionales entre muchos jóvenes que aún enfrentan dificultades para trasladarse a las grandes ciudades para estudiar una carrera.

Este proyecto fue presentado durante un evento que se celebró con la presencia del secretario de Educación y Cultura, Aarón Grajeda Bustamante y de acuerdo con José Manuel Valenzuela, alcalde de Ures, esto abre la posibilidad de que los muchachos se formen ahí y también ejerzan, ya que es común que quienes se forman, por ejemplo en Hermosillo, rara vez regresan a aplicar sus conocimientos en los pueblos que lo vieron crecer.

Por ahora, como arranque de este plan, los alumnos de la UTH acudirán a las instalaciones de otras instituciones educativas de la región en lo que la construcción de la infraestructura universitaria finaliza.

Vaya que la oferta está interesante, pues se podrán cursar Ingeniería en Mecatrónica, Industrial, Minería, Desarrollo y Gestión de Software, entre otras, así como una serie de opciones para formarse como Técnico Superior Universitario.

