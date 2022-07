#LoQueDiceMrX El que salió a defender la soberanía del país ante los señalamientos de sus aliados comerciales de Norteamérica, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que no es “títere ni pelele, de ningún gobierno exterior”.

***

AMLO DEFIENDE SOBERANÍA

El que salió a defender la soberanía del país ante los señalamientos de sus aliados comerciales de Norteamérica, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que no es “títere ni pelele, de ningún gobierno exterior”.

El Mandatario nacional supervisó en Nayarit los avances del plan de Salud del IMSS-Bienestar y abordó el proceso de consultas de la política energética nacional que solicitaron los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con quienes conforma el T-Mec.

Precisó que en la defensa de Pemex y CFE no dará un paso atrás ante la oposición que mantienen un grupo de “reaccionarios” que están en contra de la prosperidad y del interés nacional y señaló que Estados Unidos y Canadá reclaman porque quieren rescatar el petróleo y la industria eléctrica nacional.

“Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás. México es un país independiente, no es colonia de nadie y el Presidente de México no es títere, ni pelele de ningún gobierno exterior”, afirmó López Obrador.

***

A TOPE, LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Resulta y resalta que otro hecho inédito e histórico son las solicitudes de información presentadas a nivel federal ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La dependencia informó que se alcanzó la cifra de 196 mil 538 solicitudes durante el primer semestre de 2022, cifra superior en un 22.2% a lo alcanzado en el mismo periodo de 2021, que registró 160 mil 875 solicitudes.

De la cifra total de peticiones recibidas entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, 165 mil 679 correspondieron al acceso a la información pública y 30 mil 859 fueron de protección de datos personales.

Las dependencias con mayor número de requerimientos fueron; Suprema Corte de Justicia de la Nación, IMSS, Cofepris, Secretaría de Salud, Sedena, SEP, Issste, Consejo de la Judicatura Federal, Sader y UNAM.

***

SEGUNDA JORNADA DE ORACIÓN

Al celebrarse la segunda Jornada de Oración por la Paz, en su sermón de ayer, el Arzobispo Ruy Rendón Leal, exhortó a los feligreses que lo escucharon y a la población en general a elevar súplicas y oraciones por la paz de nuestro país.

Resaltó que a la fecha suman ya 100 mil las personas entre secuestradas y desaparecidas por el crimen organizado y exigió a las autoridades correspondientes poner cartas en el asunto para que los números vayan a la baja.

En la misa ofrecida en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, también, hizo la invitación a aquellas personas que están en el camino equivocado al margen de Dios, a que se arrepientan, recapaciten y entiendan que todos somos hijos de un mismo Padre.

Tal como lo anunció la Conferencia del Episcopado de México, este domingo se realizó la Segunda Jornada por la Paz en todas las iglesias del país, en las que los feligreses llevaron imágenes de personas fallecidas en hechos violentos o a consecuencia de la delincuencia.

***

MÉXICO AMPLÍA MEDIDAS POR VIRUELA DEL MONO

Tras el anuncio de la Organización Mundial de la Salud de declarar al brote mundial de viruela del mono como “emergencia global”, la Secretaría de Salud y Asistencia informó la ampliación de las medidas preventivas y de vigilancia en México.

La novedad es que el paquete de intervenciones preventivas suma la emisión de un segundo Aviso Epidemiológico de Viruela Símica para todas las unidades médicas y de salud pública, además de habilitar el centro automatizado de atención telefónica para orientar a las personas y facilitar el acceso a la atención.

La dependencia federal informó a través de un comunicado que a la fecha se han confirmado 55 casos de esta enfermedad en nueve entidades federativas.

En nuestro país, la viruela símica no es una enfermedad endémica, lo que hace que su transmisión sea principalmente por contacto estrecho, incluidas relaciones sexuales, o a través de objetos contaminados como ropa, toallas o ropa de cama.

De acuerdo con la información difundida, si una persona fue expuesta al virus, permanece asintomática de 7 a 14 días antes de que inicien los síntomas que incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de ganglios linfáticos, además de erupciones en cara, manos y cuerpo

***

HERMOSILLO Y SUS ATRACTIVOS

Julio y agosto son meses en los que se empatan las vacaciones escolares como el periodo de asueto de miles de trabajadores burócratas, por lo que la directora de Desarrollo Turístico de Hermosillo destacó los atractivos del municipio para disfrutar este momento de relax.

Fernanda Cisneros Rodríguez indicó que la capital del Estado cuenta con playas y turismo rural en el que se puede disfrutar de la gastronomía y los sabores regionales “como es la gallina pinta, la carne con chile, el caldo de queso y los tamales”.

Bahía de Kino dijo es una de las playas para presumir a turistas nacionales e internacionales, en la que se puede disfrutar en familia con un ambiente seguro y tranquilo. También está Kino Mágico que es una playa incluyente a disposición de todo el público y el Museo Comcáac, que ya está abierto.

En el área rural oriente, Cisneros Rodríguez manifestó que además de San Pedro, se puede visitar Econatura que ofrece chapoteaderos, lanchas, asaderos, lagos y granja, y los visitantes y habitantes de Hermosillo pueden conocer Sian Kaan que es un sitio campestre que está por la carretera a San Miguel de Horcasitas. Así que variedad hay.

mrx@expreso.com.mx