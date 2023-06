#LoQueDiceMrX Aunque el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua es que para el presente año se registren lluvias similares a las de 2022, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) ya alista el bombardeo de nubes en la entidad.

***

ALISTAN BOMBARDEO DE NUBES

Aunque el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua es que para el presente año se registren lluvias similares a las de 2022, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) ya alista el bombardeo de nubes en la entidad.

Como dicen coloquialmente, más vale prevenir que lamentar y con un estado como Sonora de sequía extrema no está de más agotar cualquier posibilidad para que las presas tengan buen nivel de almacenamiento.

Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, titular de la Sagarhpa, informó que el Gobierno del Estado invertirá en este 2023 siete millones de pesos para realizar el bombardeo de nubes.

Actualmente, dijo, están en el análisis y definición de los polígonos donde se harán las acciones. “Nosotros estamos proponiendo que sea sobre las cuencas hidrológicas del Yaqui, principalmente porque son los afluentes que llevan las lluvias hacia las presas”, comentó.

***

UN GANAR, GANAR, MONSTER TRUCK HMO Y CARRERA DE CAMPEONES

Cuando sociedad y gobierno se unen en un mismo fin el resultado es ganar, ganar y eso fue lo que se obtuvo con la presentación de los Monster Truck HMO, que reunió a cerca de 10 mil personas en las inmediaciones del estadio Fernando Valenzuela.

El Ayuntamiento de Hermosillo, a través de DIF Municipal, organizó este evento cuyo boleto de entrada fue un kilo de ayuda, el cual se destinó a organizaciones de la sociedad civil que ayudan a personas en situación de calle.

Es decir, la sociedad hermosillense aportó diez mil kilos de alimento y a cambio disfrutaron de un espectáculo que no se presentaba en la capital del estado en más de una década.

Caso similar ocurrió con la llamada Carrera de Campeones que organizaron periódico Expreso y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), con el apoyo del Ayuntamiento de Hermosillo y de Ricardo Monreal, comisionado de Box y Lucha de Sonora, la cual se realizó en los principales bulevares ayer domingo.

En esta justa deportiva los campeones José Luis Castillo "El temible", "El Alacrán" Berchelt y Francisco "El Gallo" Estrada, acompañaron a los más de 500 corredores participantes.

Tradicionalmente, los hermosillenses se caracterizan por ser generosos con el prójimo y así quedó demostrado con estos dos llamados, el primero de la autoridad municipal y el segundo del CMB.

Ojalá y se organicen más eventos con causa que dejen satisfechos a gobierno y sociedad.

***

DEFINE MORENA LINEAMIENTOS

A un día de que las “corcholatas” salieran a convencer al pueblo bueno y sabio de que son la mejor opción para continuar apuntalando la Cuarta Transformación, la dirigencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Moreno) dio a conocer los lineamientos con los que deben de conducirse.

Fue mediante la red social del pajarito azul por la que les hizo saber a los participantes de la contienda interna para ser el candidato o candidata presidencial, la manera de comportarse.

Para empezar, deben de seguir los lineamientos del partido guinda que son: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, además, respetar al resto de los aspirantes, acatar el resultado de las encuestas y apoyar al ganador o ganadora del proceso.

Tratándose de los recorridos de proselitismo que harán a lo largo y ancho del país, estos deben de ser austeros, apegados a los principios del movimiento y deben promover la unidad al interior de Morena.

***

EN EL PRI TODO MARCHA A TIEMPO

Cuenta la sabiduría popular que no hay más ciego que el que no quiere ver y es que de acuerdo con Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en la Cámara de Senadores, no existe demora en la definición del candidato presidencial de la alianza opositora.

Y no sólo eso, sino que aseguró que en el Partido Revolucionario Institucional existen personajes de prestigio capaces de competir por la Presidencia de la República el próximo año, pero no dijo que fueran a ganar.

El Senador priista también les mandó decir a los líderes de opinión que los aliancistas no llegan tarde al proceso y señaló que “no por mucho madrugar amanece más temprano”.

De ese grado es el nivel de confianza que se carga la oposición de Morena para la elección del próximo año, en la que se juegan el todo por el todo, porque si la pierden difícilmente se recuperarán en el mediano plazo.

mrx@expreso.com.mx