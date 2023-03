#LoQueDiceMrX Es de todos conocido. México es un país afortunado geográficamente hablando y sus beneficios incuantificables, pero centrémonos esta vez a sus litorales, del Pacífico y del Golfo y por qué no decirlo, hasta los del Caribe.

***

ALCANZA CONAPESCA METAS TANGIBLES

Aunque muchos puedan decir que por lógica esta afortunada situación (geográfica) garantiza la autosuficiencia alimenticia de productos del mar, esto no es tan sencillo, hay protocolos establecidos en las leyes, además de que se requiere de un buen guía para evitar la depredación y daños al medio ambiente.

Aquí y ahora las cosas se están haciendo bien, dentro de la norma, con puntualidad y sentido social, tal y como lo demuestra el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Octavio Almada Palafox, quien en obediencia a la política impulsada por el Gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, coordina esfuerzos interinstitucionales para fortalecer las estrategias de desarrollo del sector acuícola del país.

Así, el funcionario oriundo de Sonora sostuvo una trascendente reunión de trabajo con el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo y autoridades de la Secretaría de Economía y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), junto con representantes del sector acuícola de México.

El objetivo es simple, garantizar ahora sí, de manera ordenada, el bienestar de las miles de familias mexicanas que dependen de esta actividad primaria, cimiento de la autosuficiencia alimentaria, citando que en 2022 el volumen de la producción pesquera y acuícola de México alcanzó más de 1.8 millones de toneladas, siendo parte importante en el autoconsumo y la economía de la gente.

Y esto es producto, hay que reiterarlo, por la confianza de todo el sector productivo que involucra a varias dependencias gubernamentales y por supuesto a productores acuícolas de todas la latitudes, donde -modestia aparte- Sonora está bien representada.

***

SUBE ‘SUPERPESO’ A VAIVENES GLOBALES

Será porque es la antesala de la temporada de vacaciones, o quizás porque realmente el “superpeso” es una opción de inversión, lo cierto es que a últimas fechas ha despertado el interés de las personas por comprar dólares.

A decir de uno de los administradores de una casa de cambio local, en los últimos diez días han registrado mayor afluencia de quienes acuden en busca del “billete verde”.

Este creciente interés se traduce también en el tamaño de la transacción, pues a diferencia de las compras comunes y ordinarias, esta vez cada persona adquiere de 200 a 500 dólares, lo cual “ya pinta” y sugiere una tendencia distinta a la que se registra en otras épocas del año. Aunque sin duda el atractivo ahora es “lo barato” del dólar.

La última vez que se observó una paridad similar dólar-peso fue hace cinco años, asevera el responsable del centro cambiario en cuestión y quien, con base en su experiencia, señala que este buen momento del “superpeso” va para largo.

Lo cierto es que la fortaleza del peso mexicano no depende necesariamente de la política y directrices económicas del país, pues al igual que el dólar, están a expensas de los vaivenes de un mundo global tan dinámico como fugaz.

***

TRÁFICO DE PERSONAS; DESENLACE AFORTUNADO

La triste y trágica noticia acontecida el fin de semana pasado en Matamoros, Tamaulipas, donde cuatro estadounidenses fueron privados de su libertad y dos de los cuales fueron asesinados, es un caso que aún está en investigación, pero cuya trascendencia mediática ha ascendido a niveles considerables.

Y no es para menos, pues no sólo es reprochable la situación de privación ilegal de la libertad, sino la privación de la vida misma, lo cual genera impotencia ver el grado de impunidad con el que actúan las bandas de criminales. Lo malo es que algunos quieran “amarrar navajas” y sacarle raja política.

Bueno, por fortuna, y a diferencia del multicitado caso, en Sonora fueron rescatados 54 migrantes de distintas nacionalidades, a quienes los delincuentes mantenían hacinados dentro de una casa de seguridad.

Esto fue resultado del trabajo coordinado por elementos de la Sedena, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes rescataron a 54 migrantes privados de la libertad en el municipio de Sonoyta, Sonora. Todos recibieron atención médica y serán orientados por la autoridad migratoria en materia consular para su protección.

Ojalá que, lejos de filias y fobias, este tipo de acciones se difundan con el mismo rigor, o con más profundidad, que aquellos casos donde el desenlace ha sido fatal.

***

CÓMO SE LLEGA A ESTA SITUACIÓN

Nunca asumir una actitud del avestruz conlleva a solucionar, ni remotamente, alguna problemática. A lo mejor esconde “de otros” sí, y de manera momentánea, tal situación pero se corre el riesgo de estar alimentando un monstruo.

Sirva este contexto para exponer una delicada y muy grave situación ocurrida por fuera de una escuela de Cajeme, donde un ciudadano intentó intervenir para evitar una riña entre dos jovencitas secundarianas, pero cual fue su sorpresa que no sólo fue recriminado sino atacado con piedras, a grado tal que optó por alejarse, no sin antes advertirles a los rijosos que llamaría a la Policía. Y sí, no pudo hacer más y seguramente un dejo de impotencia habrá experimentado.

La cosa por supuesto no paró ahí, el desenlace de este pleito entre niñas se difundió vía redes sociales y, como se dice ahora, por supuesto que se hizo viral. Algunos internautas destacaron la valiente pero fallida intervención del ciudadano, en tanto que otros (irresponsablemente) dieron cuenta de la rijosidad de sus compañeras.

Al trascender este caso al entorno de Cajeme, las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante un comunicado, fijaron su postura: sostienen que las madres de las jóvenes que riñeron ya acudieron con las autoridades de su escuela y donde se comprometieron a llevar a sus hijas a recibir atención especializada que les permita desarrollar una mejor conducta.

Señalaron también que implementarán programas adicionales para reforzar la formación integral del alumnado de la secundaria para fomentar ambientes escolares saludables y seguros. Indiscutiblemente que es de reconocerse la reacción de las autoridades por atender este caso para tratar de evitar que este tipo de situaciones se repita y más cuando es conocido que en otros casos se asume la actitud del avestruz.

***

SON MÁS LOS BUENOS

Hace un año un grupo de ciudadanos de Cajeme integrados en el voluntariado Amar y Servir lanzaron un programa denominado “Te llevo a la quimio”, cuyo propósito de trasladar a clínicas u hospitales, de manera gratuita, a niños y adultos con cáncer que requieren alguna atención.

Lo admirable que esa iniciativa no fue sólo “para la foto”, pues los alrededor de 50 choferes de plataformas han superado ya los mil viajes o servicios gratuitos.

Hay que explicarlo de esta manera: lo anterior significa que mil veces un paciente no tuvo que pagar para ir de su casa al hospital, de la central al hospital, del albergue al hospital e incluso hasta el aeropuerto y comunidades fuera de la ciudad.

Y saben qué, los pacientes no sólo han sido movilizados, sino que también los conductores le han dado seguimiento a la historia de cada persona, a grado tal que han participado en diversas actividades como caravanas, colectas de alimento y constantes visitas domiciliarias. ¿Admirable, no?

mrx@expreso.com.mx