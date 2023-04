#LoQueDiceMrX Hace apenas unos días -el martes para ser exactos- el nuevo presidente de la Coparmex Sonora Norte, Gilberto Robles Bustamante, expuso la preocupación del gremio que encabeza y que tiene que ver con la sobrerregulación en los trámites...

AL QUE NO HABLA NI DIOS LO ESCUCHA

Hace apenas unos días -el martes para ser exactos- el nuevo presidente de la Coparmex Sonora Norte, Gilberto Robles Bustamante, expuso la preocupación del gremio que encabeza y que tiene que ver con la sobrerregulación en los trámites y que en muchas ocasiones frenan los proyectos de inversión, en detrimento del desarrollo económico de la región,

Pero no sólo se quedó con ese lamento, sino que aseguró que en la Coparmex se trabaja en una propuesta para, al menos en Hermosillo, lograr una mejora regulatoria, pues apuntó que lo que se pretende es reducir el tiempo en 50% para concretar una inversión, pues es inverosímil que actualmente pueda durar hasta 360 días la espera para concretar un trámite.

Viene esto a cuento porque ayer el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, informó que con el fin de reducir, simplificar y facilitar los trámites municipales recibió un documento con las conclusiones y recomendaciones hechas por el despacho especializado Jacobs, Cordova & Associates (JC&A), con apoyo de la agencia estadounidense USAID y el sector empresarial de la localidad.

Vaya, qué oportuno, qué coincidencia -se podría decir- pero si bien ambas situaciones (la de la Coparmex y la del Alcalde) se dan en la misma semana, lo cierto es que la propuesta de Astiazarán forma parte del proyecto “Municipios Competitivos: Regulación Inteligente y Compromiso Empresarial”, del cual Hermosillo forma parte junto con otras 15 ciudades del país.

Lo importante es que se incluye un análisis y reformulación de las regulaciones y procesos administrativos de los 16 trámites más requeridos por ciudadanía y sector empresarial.

Y para que quede claro que este compromiso va en serio, el Alcalde firmó además una carta compromiso para implementar el proyecto de Reingeniería Regulatoria.

Lo hizo junto con Jorge Velázquez Roa, líder del equipo consultor de JC&A; Frisco McDonald, representante de Ken Roy, cónsul de Estados Unidos en Hermosillo y José Luis Gil Marroquín, titular de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de USAID.

Coincidencias o no, son estos proyectos (de mejora regulatoria) que seguramente, una vez aplicados, detonarán aún más el desarrollo económico en la Ciudad del Sol, pues se alejará el fantasma del burocratismo que espantaba hasta al más plantado de los inversionistas.

SERVIR A MÉXICO

Quién sabe por qué, pero en los últimos tiempos los valores sobre el patriotismo se han ido perdiendo. Es una lástima porque por ejemplo, antes, hace todavía tres décadas, persistía una admiración, y sobre todo respeto, por los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Y esto no se lograba sólo por la gallardía de los soldados o marinos, sino porque como lo consigna la historia, el Ejército fue creado para proteger la soberanía de la Nación, se preparan para ello y por consecuencia han dado hasta la vida en cumplimiento de su deber.

A pesar de la solidez de su filosofía, algo en el camino se cruzó y poco a poco se dieron y se dan casos que reflejan una falta de respeto para con esta institución (lo que se recrudeció desde al menos 30 años a la fecha).

Es de reconocer que los tiempos cambian y a lo mejor debido a esa vorágine se abrió un espacio que dio pie a una serie de confusiones en cuanto al papel y al actuar de las fuerzas militares y como resultado la percepción sobre su índice de confianza dio un giro. mínimo pero un giro al fin

Y es que hay que reconocer que la Semar y la Sedena son de las instituciones que más generan confianza en el país y más aún con la integración evidente de audaces e inteligentes mujeres que incluso comandan escuadrones completos, producto de méritos propios.

Pues bien, en el contexto de una polémica sobre la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual fue invalidada por la Corte, ayer el gobernador Alfonso Durazo, al encabezar la ceremonia conmemorativa por el 109 aniversario de la Gesta Heroica de Veracruz (en Puerto Peñasco), aseveró que la participación de elementos de la Armada de México es primordial para combatir al crimen organizado y garantizar la paz a los sonorenses.

Se trata de un tema que tiene sus apoyadores y sus detractores, pero algo se debe hacer para lograr la tranquilidad.

COSTO-BENEFICIO, EL DILEMA

Así como la firme demanda de los inversionistas porque se concrete una mejora regulatoria para evitar que se ahuyente proyectos de gran calado, igual de consistente es el reclamo y solicitud de la Unión de Usuarios, y su gremio en general, porque se extienda el periodo de subsidio del servicio de energía eléctrica.

Si bien ya hay un decreto mediante el cual se otorga una ayuda -de mayo a octubre- para los clientes de la CFE, lo cierto es que a veces, o casi siempre, en regiones como la de Sonora donde durante el verano el calorón no da tregua para evitar el uso de los aparatos de refrigeración, es casi imposible acoplarse a la medida de consumo estipuladas en el acuerdo y siempre se sobrepasa “el kilowattage”, lo cual en parte justifica la solicitud de ampliación del periodo de subsidio.

Y no es que se quiera todo regalado, pero en la CFE se sabe que está garantizado un alto consumo y por ende más ingresos, pero también hay que tener en cuenta que la generación de electricidad tiene su costo y es ahí donde se debe actuar con responsabilidad y, en todo caso “estirar la liga” hasta donde se pueda y no meter en un brete a la de por sí “quebrada” -dicen- CFE. Por lo pronto la demanda de los usuarios parece justa. He ahí el dilema.

QUÉ TANTO SE SABE SOBRE DESHIDRATACIÓN

Y si de calor se trata, desde ya, especialistas de la Secretaría de Salud Sonora advierten estar atentos sobre señales de alarma por deshidratación en niñas y niños

Y puntualizan que ante la presencia de vómito y diarrea en menores, siempre hay que pensar en deshidratación para actuar de inmediato y rehidratar con Vida Suero Oral.

Parecen simples los consejos, pero de no tomarse en cuenta las consecuencias pueden ser hasta fatales, por eso precisan que en menores de dos años (con síntoma de deshidratación), se debe ofrecer media taza y en mayores de dos años, una taza completa por cada evacuación.

Ante ello exhortan a madres y padres de familia estar atentos ante signos y síntomas de deshidratación en niñas y niños.

Si bien es cierto que aquí aguantamos (porque estamos acostumbrados) el calor, lo cierto es también que un descuido puede acarrear consecuencias muy desagradables. A cuidarse se ha dicho.

