***

ACUERDAN MEJORAR SERVICIOS DE SALUD

El sonorense Alfonso Durazo Montaño fue uno de los 23 gobernadores que junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador firmaron el Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud, por medio del IMSS-Bienestar.

Al término del evento el mandatario estatal, quien es el que encabeza la transición del sistema de salud a nivel nacional, indicó que se dio un paso importante para que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios de salud dignos y gratuitos.

“Estoy muy optimista porque ya hemos recibido un apoyo extraordinario, un apoyo presupuestal que nos ha permitido avanzar en la actualización, rehabilitación, modernización de todas las instituciones de salud, pero sobre todo tenemos medicamentos y abastecimiento de recetas por el orden de 90%, frente a 20% que se tenía antes de este acuerdo con el Gobierno federal”, explicó.

El Presidente mencionó que este acuerdo es para que no falten los medicamentos, que haya médicos, especialistas y no sólo se tenga derecho al llamado cuadro básico sino a todas las medicinas de forma gratuita y sobre todo que no se cobre por la atención médica, ni por las intervenciones quirúrgicas, “porque la salud no es un privilegio, es un derecho”.

***

SUMA HERMOSILLO 57 NUEVOS POLICÍAS

Otro que tuvo un día memorable fue el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien ayer le dio la bienvenida a 57 nuevos elementos policiacos, 26 mujeres y 31 hombres, todos egresados del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora (Isspe).

Los nuevos efectivos se incorporarán a la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, con lo que el estado de fuerza municipal ascendió a mil 322 elementos con la consigna de servir y proteger a la ciudad.

“Los elementos que se han sumado a la corporación le van a inyectar ánimo, ganas e ímpetu para lograr que Hermosillo siga siendo líder, como lo es hoy, en materia de seguridad a nivel país”, mencionó el Alcalde.

Toño Astiazarán entregó, además, estímulos económicos y reconocimientos correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023, así como a los 50 policías que mejor cuidaron las unidades eléctricas en el mismo periodo.

***

PRODUCTORES PIDEN APOYO EN CONGRESO DE LA UNIÓN

Tal como lo anunciaron, productores sonorenses se sumaron a los contingentes de los demás estados de la República que ayer se apersonaron en el Congreso de la Unión para pedir mejores condiciones para el campo mexicano.

Mario Alberto Pablos Domínguez, productor e integrante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, indicó que los asistentes expusieron la problemática que aqueja en cada una de sus regiones y las dificultades que les ha representado mantener la actividad, sobre todo por la eliminación de los esquemas de apoyo por parte de la Federación.

Los productores de todos los estados se reunieron con integrantes de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y pidieron que desde el Congreso se emitan las modificaciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y se apoye al campo como se debe y les permitan mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad.

Pablos Domínguez indicó que el compromiso de los legisladores fue que buscarán sumar a los 26 diputados que faltan para poder hacer reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y lograr un incremento al presupuesto para el campo en 2024.

***

APRUEBAN EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS DEL PJ

Tal como se esperaba, la aplanadora guinda le dio un tremendo revés al Poder Judicial al eliminarle 13 fideicomisos, con lo que esos recursos que estaban etiquetados pasarán a la Tesorería de la Federación.

Con 30 votos a favor de los diputados de Morena y de sus aliados como son el PVEM y el PT, integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, avalaron la propuesta enviada por el morenista Ignacio Mier.

Los 21 votos de la oposición no representaron ningún obstáculo para que el dictamen se aprobara en lo general y en lo particular y ahora sólo queda el mero trámite de pasarlo al Pleno para su discusión y eventual aprobación.

La propuesta del morenista es el de extinguir 13 de los 14 instrumentos que existen en el Poder Judicial, lo que en dinero contante y sonante representa quitarle 15 mil 450 millones de pesos, dejándole sólo seis mil 104 millones de pesos, correspondientes al Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, constituido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

