#LoQueDiceMrX La comunidad Seri por fin tendrá acceso garantizado a agua potable de calidad gracias al Acueducto Seri-Comca’ac...

ACUEDUCTO SERI

La comunidad Seri por fin tendrá acceso garantizado a agua potable de calidad gracias al Acueducto Seri-Comca’ac. Este logro, parte del Plan de Justicia del Pueblo Seri-Comca’ac, es un paso gigante hacia la equidad y el bienestar de más de mil habitantes de Desemboque y Punta Chueca.

Con una inversión de 767 millones de pesos en acciones integrales que abarcan desde desarrollo social hasta salud y educación, hoy por hoy es un compromiso cumplido con los pueblos originarios.

En su segundo día de gira compartida del presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, con el gobernador Alfonso Durazo, se respalda la continuidad de este plan que es una garantía a los derechos de la comunidad seri.

En este punto se destaca el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo y la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador por esta iniciativa que sienta un precedente en la lucha contra las injusticias históricas.

REFLEXIÓN ALBIAZUL

Poco más de un mes después del día de la elección, el pleno del Consejo Estatal del PAN se reunió para hacer un análisis de los resultados y reflexionar… otra vez, sobre lo que hay que hacer y el camino que deben retomar después de los resultados obtenidos el 2 de junio.

En el cónclave albiazul presentaron un análisis de los resultados obtenidos, que a todas vistas son los peores en los últimos tiempos si consideramos que en esta ocasión sólo logró el triunfo en tres presidencias municipales como partido, 10 en alianza con el PRI y PRD, una diputación local en alianza y una diputación local plurinominal.

Comparando con la elección anterior (2021) el PAN logró el triunfo en cuatro presidencias municipales como partido, dos alcaldías en candidatura en común -Hermosillo y Puerto Peñasco-, 18 alcaldías en alianza, cuatro diputaciones en alianza y dos diputaciones pluris.

Con los resultados alcanzados en esta elección que recién acaba de pasar, la reflexión al interior del PAN llama a ser muy intensa y objetiva tomando en cuenta a todos los liderazgos que han dejado rezagados, al convertirse en un partido de grupos que administra la derrota desde hace algunas elecciones.

Definitivamente los tiempos han cambiado y la batalla electoral ya no sólo se gana llamando a salir a la calle a reconstruir un partido que, como el PRI, quedó en el pasado y con una tremenda crisis de identidad, con líderes que su único interés es ir por una reelección sin ofrecer resultados para el partido.

BARAJA OPCIONES

Quien ya baraja las opciones que tiene para darle continuidad a las labores del Ayuntamiento de Nogales es el alcalde reelecto Juan Francisco Gim Nogales.

El presidente municipal anunció que analiza los perfiles de los funcionarios que permanecerán y los que deberán cambiar de funciones (o irse), lo que impactaría alrededor de 40% del personal actual.

Por lo pronto, todo indica que habrá cambios de titulares en la Dirección de Salud del Ayuntamiento y la Unidad Municipal de Protección Civil.

Y de acuerdo con el Alcalde, en estos meses se estarán preparando, directores y directoras, “para que den más del extra en el tema de servicio”.

También, los actuales funcionarios deben someterse a un proceso de evaluación, además de presentar resultados que marquen una diferencia positiva para la ciudad y en la administración.

Entonces no hay vuelta de hoja, se vienen cambios porque se vienen; ya lo dijo Gim Nogales: es normal en esto y es necesario.

ASAMBLEA

Y hablando de Nogales, ayer se llevó a cabo una asamblea informativa sobre la reforma al Poder Judicial.

El evento congregó a destacadas figuras políticas y a la ciudadanía en general, quienes demostraron su compromiso y respaldo a esta iniciativa que se socializa a lo largo del país.

Entre los asistentes se encontraban el senador electo Heriberto Aguilar y el diputado federal Jesús Pujol Irastorza, así como diputadas locales y alcaldes electos.

Sin embargo, en la asamblea informativa no se abordó uno de los más polémicos puntos de la reforma: la elección popular de los jueces y magistrados, sobre todo cómo ayudará a garantizar una justicia pronta y expedita, como mencionó el diputado Pujol Irastorza. Un punto importante que quedó pendiente.

No se puede negar que Morena está haciendo su trabajo informativo sobre la reforma, aunque esto no garantiza que a todos los asistentes les quede claro no sólo el objetivo de las reformas, sino los mecanismos para llevarla a cabo y su impacto en la vida judicial.

mrx@expreso.com.mx