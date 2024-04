#LoQueDiceMrX El impulso al voto no para por rumbos del Instituto Estatal Electoral de Sonora, ya que también se puso en marcha el programa “Mi voto cuenta y descuenta”...

***

ACELERAN PROMOCIÓN

El impulso al voto no para por rumbos del Instituto Estatal Electoral de Sonora, ya que también se puso en marcha el programa “Mi voto cuenta y descuenta”, con el cual se busca incentivar a la ciudadanía para que asista a las urnas el 2 de junio.

Así pues, el IEE logró un acuerdo con el gremio restaurantero y otros comercios para que ofrezcan promociones el día de la votación e incluso durante la semana posterior a los comicios, para que la gente se anime a participar.

Para echar a andar el programa afinaron detalles Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del IEE; Julio César Arballo Morales, presidente de la Canirac Sonora; Monserrat Armienta Arias, directora general de la Canirac y la consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno, presidenta de la Comisión Temporal de Participación Ciudadana.

De igual manera, con el objetivo de incentivar la participación así como informar sobre la importancia del voto, integrantes del Consejo General y personal del IEE Sonora tuvieron un acercamiento con la ciudadanía en el crucero de las calles Colosio y Rosales.

No hay de otra, hay que sumar esfuerzos para vencer la apatía y que la salga a votar, que se dé cuenta de lo importante que es su participación.

***

ESTRATEGIAS Y DEFENSAS

Ayer comentábamos que las campañas políticas van subiendo de nivel y en Hermosillo parece no ser la excepción cuando el PAN no deja “ni a sol ni a sombra” a la candidata a la alcaldía por Morena, María Dolores Del Río, quien por tercera ocasión fue impugnada por el albiazul.

Primero por registrarla dos veces, segundo por realizar el registro fuera del tiempo establecido y, en tercer lugar, por registrar un spot en el INE de la candidata de Morena como coalición.

Ante esta queja, el INE dio la razón a Acción Nacional y solicitó bajar el spot de la candidata morenista, a lo cual la candidata luego reaccionó declarando que se habían hecho las correcciones necesarias en el mencionado spot y que su candidatura estaba firme y fuerte.

Mientras que en el PAN cumplen su encomienda de llamarla como una campaña fallida la que encabeza la expresidenta municipal, por el otro lado el equipo de la candidata morenista circula una fotografía en donde aparece flanqueada con la familia del mandatario estatal, lo que manifiesta el respaldo de este hacia la exsecretaria de Seguridad Pública.

Este tipo de señalamientos distraen y desenfocan a Del Río de su campaña de propuestas, al tener que estar respondiendo a estos cuestionamientos y en donde no se ve el respaldo de su partido para defenderla, como es el caso del candidato adversario, el Toño Astiazarán, quien no ha dejado de trabajar presentando una campaña innovadora en el tema de los camiones eléctricos y sin meterse en la jiribilla de “te dije, me dijiste”, porque ese trabajo ya tiene quién lo haga.

***

COLOR DE HORMIGA

A casi dos semanas del estallamiento de huelga en la máxima casa de estudios de la entidad los sindicatos, las autoridades universitarias y estatales no llegan a ningún acuerdo.

Al día de hoy el destino de las negociaciones preocupan seriamente a universitarios que ven con peligrosidad un semestre, si no perdido del todo, sí uno que les depara grandes dificultades de tiempo para su realización y término.

Las opiniones se encuentran divididas entre quienes están a favor de la medida tomada por los sindicatos a pesar de los riesgos que se corren y los que, no obstante el reconocer que es una acción legal, condenan la falta de disposición de ambas partes por llegar a una negociación con tal de evitar los riesgos.

La reciente manifestación sindical contó con el apoyo del Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos de la Universidad de Sonora, puesto que el problema salarial, de prestaciones y estabilidad laboral no sólo afecta a los trabajadores y académicos de la Unison, la comunidad estudiantil vive día con día las carencias existentes en todas las facultades, desde los servicios básicos como el papel de baño o el agua en los bebederos, hasta la falta de maestros y espacios acondicionados para llevar a cabo en óptimas condiciones su formación profesional.

Ciertamente, se debe reconocer que la Universidad de Sonora ha estado dispuesta a dialogar y que las propuestas presentadas, quizás, en la medida de lo posible responden a las peticiones realizadas por los trabajadores.

Lo que sí es claro que en una huelga no sólo hay una versión de los hechos e indudablemente la oposición de los actores terminan tiñendo color de hormiga la historia.

***

LA REALIDAD

Un análisis que presentó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) muestra la cruda realidad de lo que se vive hoy en día: cinco de cada 10 empresas han experimentado actos de corrupción en el último año.

El presidente del organismo, José Medina Mora, destacó que en los últimos seis años fue a la baja el porcentaje de empresas que habían experimentado corrupción... pero el año pasado subió hasta llegar a este porcentaje tan alto.

¿Y cuáles son estos actos de corrupción a los que se refiere? Pues lo normal: se dan para la agilización de trámites, obtener permisos o evitar sanciones, entre otros.

Además, señala Medina Mora, es difícil atacar este delito porque se denuncia poco ya que las empresas advierten que no pasa nada, pero también existe el temor de posibles represalias.

Cabe hacer mención que de acuerdo al análisis que se hizo en conjunto con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la principal incidencia de estos actos de corrupción se encuentra en los gobiernos estatales.

Mucho hay que hacer en este aspecto para desterrar estas prácticas recurrentes en el país. Lo bueno, dice Medina Mora, es que ocho de cada 10 empresas tienen instrumentos para disminuir la corrupción...

mrx@expreso.com.mx