A catorce años de distancia otra tragedia

Sonora, amaneció nuevamente de luto producto de una tragedia. En esta ocasión se trató del incendio del antro llamado Beer House, de San Luis Río Colorado, que dejó como saldo la muerte de 11 personas y 4 lesionados, convirtiéndose en noticia nacional e internacional.

Afortunadamente las autoridades dieron a conocer que se detuvo al presunto responsable cuando intentaba huir hacia el municipio de General Plutarco Elías Calles, pero lamentablemente a raíz de la tragedia salieron a relucir ineficiencias en la operación del bar.

En redes sociales se difundió que la puerta de emergencia estaba obstruida por cartones de cerveza, el antro operaba de manera irregular y entre los fallecidos está un menor de edad, sin dudas muchas cosas a definir por las autoridades responsables, porque si algo se pudo haber evitado, por la ineficiencia e irresponsabilidad, varias familias están de luto.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño difundió en redes sociales el siguiente mensaje: “Condeno tajantemente el actuar tan cobarde de quien provocó el incendio, será juzgado con todo el peso de la ley”.

Que ese peso de la ley llegue a aquellos que permitieron que el Beer House operara de esa manera. Ni perdón, ni olvido.

Avanzan trabajos en Guaymas y Empalme

Y mientras eso sucede en San Luis Río Colorado, en la región de Guaymas y Empalme, las tres instancias de gobierno continuaron con los trabajos para restablecer la normalidad a los afectados por la tormenta de arena del pasado jueves.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que personal de todas las dependencias se trasladaron a ambos municipios con la instrucción de que la prioridad era restaurar el suministro de energía eléctrica.

Detalló que por la mañana de ayer ya se llevaba un avance del 88 por ciento en la reconexión eléctrica avanzando paulatinamente durante el día, a la vez que se utilizaron diez plantas de energía para la activación de pozos de agua potable

Por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), personal del área de meteorología del organismo de Cuenca Noroeste, informó que las condiciones de un sistema convectivo de mesoescala fueron la causa de la tormenta de arena registrada en Guaymas y Empalme.

Policía de Cajeme no trabaja al “cienón”

De 700 policías activos que tiene la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme, 95 de ellos actualmente están reprobados en el examen de Control y Confianza, por lo que no han podido obtener su certificación.

Y como no pueden andar combatiendo al crimen organizado y menos tener contacto directo con la ciudadanía, el presidente municipal Javier Lamarque Cano, mencionó que los tiene haciendo labores administrativas.

“Los 95 policías están en proceso de estudio y análisis por parte de la Comisión de Honor y Justicia para ver qué procede porque dependen muchas las razones por las que no hayan pasado la certificación”, explicó.

El examen de Control y Confianza se reprueba cuando se considera que el agente no está en condiciones de brindarle el servicio de seguridad a la población, ya sea por un problema de salud o por estar involucrado en algún hecho delictivo, así que “el proceso de estudio y análisis” de cada elemento no debe durar mucho ¿qué no?

Anuncian vencimientos de pago de Visa americana

El Consulado de Estados Unidos informó que el periodo para programar una cita en el sistema y obtener una visa de la Unión Americana, tiene una vigencia de un año.

Mediante sus redes sociales detalló que si una persona realizó el pago de una visa antes del 29 de septiembre de 2022, tiene hasta el 29 de septiembre de 2023 para programar una cita y elegir fecha, porque de lo contrario perderá su vigencia.

La autoridad estadounidense detalló que el costo de la solicitud de visa es de 185 dólares a partir del 17 de junio de 2023, razón por la que están actualizando su sistema de las personas que pagaron en 2022.

La autoridad consular detalló que el trámite se puede realizar en la página https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/, correspondiente al Sistema de Citas e Información de Visas del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

