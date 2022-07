"Que ya no me expliquen, es él", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Cuidado cuando la fuerza pueda más que la razón.

Florestán.

Hay momentos en que la razón no me da cuando veo los fallos del gobierno del presidente López Obrador y su éxito en reconocimiento, arriba del 60%, y en resultados electorales cuando acaba de ganar cuatro de seis elecciones estatales, ya tiene 22 gobiernos en cuatro años.

Acabó con estancias infantiles, refugios para mujeres, escuelas de tiempo completo, promoción turística, apoyo a empresarios en la crisis, el Fonden, el NAIM, recortó plazas, más el medio millón de muertos por el Covid, la negativa a vacunar a menores, el desabastecimiento de medicinas, más los 123 mil homicidios dolosos, 32 mil desapariciones y tres mil 386 feminicidios en su gobierno; el aumento de cuatro millones de mexicanos en pobreza, la falta de crecimiento económico, por debajo de 2018, y lo que usted, lector, quiera añadir, y que aún mantenga esas cotas de reconocimiento con visos claros de que su candidato presidencial gane en 2024.

Me han dicho que López Obrador es un fenómeno, y no, no es eso.

Es un dirigente que desde el poder ha establecido todo lo que anunció, nadie se puede llamar a engañado, que controla al Legislativo, una ala del Judicial y al gran capital, que, poco a poco va disminuyendo los organismo autónomos mientras que, a nivel electoral se apoya en sus programas sociales y en su cotidiano discurso sin que haya oposición alguna.

La suma de todos estos factores ha hecho de él lo que es hoy y lo que será mañana, tras ganar las elecciones presidenciales de junio de 2024.

Así que, ya no me expliquen, es él.

RETALES

1.- ÓRDENES. El Presidente, en Oaxaca, recorrerá mañana la zona destrozada por el huracán "Agatha" y revisará el Transístmico, a cargo de la Marina, a la que le acaba de aumentar encargos en esa zona más todo el desarrollo de las Islas Marías, la rehabilitación del puerto de Guaymas y la carretera que lo una con Chihuahua. El reto es cumplir. La Marina no es el Ejército en cuanto a capacidades y recursos;

2.- AVENTURA. Fuera de sí, Mario Delgado ratifica que procederá su denuncia en la FGR contra los 223 diputados de oposición que votaron contra la reforma eléctrica presidencial. Y dos aspectos graves: lleva al terreno de lo penal una diferencia constitucionalmente garantizada, que busca encarcelar a toda la oposición al estilo Ortega en Nicaragua, y empina a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, que lo tendrá que sobreseer; y

3.- CUMBRE. Es cierto lo que me dijo el embajador Arturo Sarukhán: el presidente Biden, más que querer a López Obrador en la Cumbre de las Américas, lo quiere para contener a los cientos de miles de migrantes que desde México buscan entrar a Estados Unidos y que su gobierno con Guardia Nacional y Ejército, sigue tratando de contener en Chiapas hasta que se dé una tragedia, que no deseo.

Nos vemos mañana, pero en privado.