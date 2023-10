"Aburto, el asesino confeso de Colosio", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

Como reportero di seguimiento puntual al asesinato de Luis Donaldo Colosio la tarde del miércoles 23 de marzo de 1994, en unos arrabales de Tijuana conocidos como Lomas Taurinas donde el candidato priista había asistido a un mitin de su campaña.

Aquella tarde, al terminar el evento bajó del templete en medio de una multitud, un sujeto, luego identificado como Mario Aburto, logró colocarse detrás de él, a su lado derecho y dispararle dos tiros del revolver Taurus calibre 38 que había comprado para matarlo según aceptó en varios momentos.

Fue detenido, procesado y, confeso, sentenciado a 45 años de prisión, el 22 de diciembre de aquel 1994.

En este régimen, la CNDH, su servicio, reabrió el caso ante las afirmaciones del homicida de su inocencia, lo que entonces no invocó.

Ante un recurso de amparo, el primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México declaró insubsistente aquella sentencia y ordenó al Poder Judicial de la Federación emitir una nueva porque, afirma, se le juzgó con base en el Código Penal Federal y no con el de Baja California donde cometió el asesinato. La diferencia es que el código local, entonces, marcaba un máximo de treinta años y lo sentenciaron a 45, por lo que saldría justo a los 30 del homicidio, el próximo 23 de marzo.

Es decir, Aburto no ha sido exonerado pues el mandato es emitir una nueva sentencia. Un especialista me dijo que "en estricto derecho la nueva sentencia deberá ser condenatoria y deberá destacar que Aburto es un asesino con personalidad limítrofe en contra del cual existe un número importante de pruebas para soportar su culpabilidad". No estamos ante una absolución.

Tan claro, que ayer el presidente López Obrador ordenó a la Secretaría de Gobernación "que vea este asunto y qué recursos legales tenemos nosotros porque independientemente de que (Aburto) tiene derecho a ser protegido por la ley, no es un asunto nada más legal o jurídico cuando se trata del asesinato de un candidato a la Presidencia".

Lo veremos en marzo.

RETALES

1.- FISCAL. El Congreso de la Ciudad de México votará por la ratificación, o no, de Ernestina Godoy como fiscal de esta ciudad. Se requiere mayoría calificada, 44 de 66, que Morena no tiene. Veremos quiénes, de la oposición, se venden;

2.- NÚMEROS. Tras lo dicho por Luisa María Alcalde, que la migración estaba a la baja en Centroamérica, López Obrador reconoció un disparo del 20% en agosto y septiembre y ayer la ACNUR dijo que desde agosto el arribo a la frontera sur va de los tres mil a los seis mil migrantes diarios. ¿Quién engañaría a Alcalde?; y

3.- PERSONAJES. Para la reunión de Migración, el domingo en Palenque, Chiapas, convocada por López Obrador, Alicia Bárcena invitó a Nicolás Maduro quien confirmó su asistencia. Está pendiente Miguel Díaz-Canel.

