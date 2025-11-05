"Mamdani: un político ‘sincero’ frente al cinismo y la desesperación", escribe Irene Selser en #Entrevías

De resultar electo este martes a la Alcaldía de Nueva York, el candidato demócrata Zohran Mamdani, de 34 años, no sólo sería el más joven desde 1892, cuando asumió Hugh J. Grant con 31 años; también se convertiría en el primer alcalde musulmán y socialista, además de inmigrante: un cuestionamiento frontal a la narrativa de Donald Trump, marcada por la xenofobia y el racismo, y un símbolo de resistencia cívica en una de las ciudades más diversas -y la más poblada- de Estados Unidos, con 8.5 millones de habitantes.

Mamdani, quien llegó a la contienda liderando la intención de voto frente al independiente Andrew Cuomo -exgobernador de Nueva York- y al republicano Curtis Sliwa, votó temprano en la secundaria Frank Sinatra School of Arts, en el barrio de Astoria (Queens), acompañado de su esposa, la discreta Rama Duwaji, de 28 años, artista plástica de ascendencia siria nacida en Houston, a quien conoció en un sitio de citas.

“Nueva York está a punto de hacer historia y de dejar atrás la política del pasado”, declaró Mamdani tras acudir a las urnas. Nacido en Kampala, Uganda, en una familia de origen indio que emigró a Estados Unidos cuando él tenía siete años, el candidato -experto en redes sociales y de estilo directo y cordial- agradeció a los más de 100 mil voluntarios que lo respaldaron por “abrir una nueva era en esta ciudad”.

“Es momento de responder con la urgencia que los neoyorquinos merecen frente a los aumentos de renta, los servicios que no llegan y las familias que deben marcharse porque no pueden pagar vivir aquí. Hoy tenemos hasta las 9:00 de la noche para decir que nuestro tiempo ha llegado”, afirmó.

Confiado en su triunfo, Mamdani subrayó que no será “intimidado” por el presidente Trump ni “por nadie”, luego de que este amenazara con recortar los fondos federales a la Alcaldía en caso de su victoria. “Trataré sus palabras como lo que son: declaraciones de un presidente, no la ley del país. Nueva York necesita un alcalde que defienda a sus habitantes, no uno que los sacrifique para evitar enfrentarse al poder federal”, sostuvo.

En vísperas de los comicios -que coincidieron con las elecciones a gobernador en Virginia y Nueva Jersey, consideradas un referendo sobre el segundo mandato de Trump-, Mamdani recorrió la ciudad y se reunió con votantes jóvenes, uno de los pilares de su campaña. Graduado en Ciencias Políticas y Economía por la Universidad de Nueva York, el candidato progresista y pro-palestino, resistido por un sector del establishment del Partido Demócrata, ha sabido articular su activismo con su labor como organizador comunitario. De ahí el énfasis de su programa en la vivienda asequible, el transporte público y en la mejora de los servicios municipales.

A mediados de agosto, tras sorprender al vencer en las primarias demócratas, Madmani concedió una extensa entrevista al semanario The Nation (https://www.sinpermiso.info/textos/the-nation-entrevista) en la que expuso su ideario: “proteger la ciudad de los abusos del ICE y de las venganzas de la Casa Blanca de Trump”, gestionar las relaciones con los multimillonarios y “apostar por una democracia que no sea un ideal abstracto, sino una realidad en la vida cotidiana de los trabajadores”.

Inspirado en el legado de progresistas neoyorquinos como Franklin D. Roosevelt y el también inmigrante Fiorello La Guardia, Mamdani, declaró entonces: “Sólo prometo lo que pienso cumplir, y de eso me pedirán cuentas: congelar los alquileres, hacer que los autobuses más lentos del país sean rápidos y gratuitos, y ofrecer guarderías universales en una ciudad donde proporcionar este servicio a un niño cuesta 25 mil dólares al año”.

Convencido de que “lo que los neoyorquinos odian más que a un político con el que no están de acuerdo es a uno en el que no pueden confiar”, Mamdani ofreció “sinceridad”, incluso en su política fiscal, que prevé aumentar en un 2% el impuesto sobre la renta de los neoyorquinos más ricos. La misma “sinceridad” que, dijo, seguirá manteniendo sobre temas como el conflicto entre Israel y Palestina o “para rechazar el fascismo de Donald Trump” y sus amenazas contra Nueva York.

Al respecto, dijo que va a proteger la ciudad “aumentando los ingresos ante los peores recortes federales que se avecinan, porque no basta con luchar contra la visión de Trump desde una postura defensiva. Debemos tener nuestra propia visión por la que luchar, y cumplirla”.

Y añadió: “Esta es una lucha por los valores que conforman el tejido de nuestra ciudad y de nuestro país. Podemos combatir infundiendo esperanza a los neoyorquinos que viven en la desesperación, ya sea por lo cara que se ha vuelto la ciudad o por la angustia de ver cómo sus impuestos se utilizan para matar civiles en Gaza. Nos corresponde, como demócratas, enfrentar eso y ofrecer una visión positiva”.

Mamdani prometió “gobernar para los neoyorquinos de los cinco distritos”, sin distinción, y garantizarles “algo más que simplemente sobrevivir, que vuelva a haber un lenguaje y una realidad de aspiraciones en nuestra ciudad”.

Respecto de los ataques de Trump -quien ha puesto en duda su ciudadanía, ha amenazado con arrestarlo y lo ha tildado de “comunista-, Mamdani lo minimizó: “Lo hace distraer la atención de aquellos por quienes lucho”. Y citó a Martin Luther King Jr.: “Llámelo democracia o llámelo socialismo democrático. Pero debe haber una mejor distribución de la riqueza en este país para todos los hijos de Dios”.

Entre sus principales propuestas figuran congelar el alquiler en viviendas con control de renta y construir 200 mil unidades de vivienda asequible en diez años; eliminar las tarifas del transporte público para ofrecer autobuses gratuitos en toda la ciudad; establecer tiendas de comestibles públicas en cada distrito para reducir los costos de alimentos; ofrecer cuidado infantil gratuito para todas las familias, y crear un Departamento de Seguridad Comunitaria centrado en la prevención del delito y la justicia restaurativa.