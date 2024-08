"Zambada, bomba de tiempo", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Las medallas son de ellos pero se las quiere colgar en su Palacio.

Florestán

El contenido de la primera carta de Ismael ‘El Mayo’ Zambada dada a conocer el sábado, es indicativo de lo que el narcotraficante, que se dice producto de una traición y por eso por primera vez en su delincuencial vida está tras las rejas en un penal de El Paso, Texas, está dispuesto a declarar a partir de que los gobiernos siempre dan a estos delincuentes una especie de fe pública, desde la que todo lo que digan es verdad, siempre y cuando vaya a favor de sus intereses.

Así le sucedió, entre otros, a Genaro García Luna a quien detuvieron el 10 de diciembre de 2019, en Dallas.

En el proceso ante el juez Brian Cogan, de la Corte Federal de Distrito Este de Nueva York, López Obrador dio por ciertas todas las acusaciones de narcotraficantes acogidos al esquema de testigos protegidos contra el exsecretario de Seguridad Pública Federal del gobierno del presidente Felipe Calderón, (2006-12). Su palabra, para la cúpula de la 4-T, fue la ley y sus declaraciones, sin acompañarlas de una sola prueba, fueron suficientes para que un jurado lo declarara, por unanimidad, culpable de todos los delitos y aquí lo celebrara todo el gobierno encabezado por él.

Ahora, a 16 días de que el capo le cayera del cielo al FBI en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, éste publicó el sábado una carta en la que detalla la traición de Joaquín Guzmán López con el pretexto de que era necesaria su presencia para resolver una diferencia entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el exrector de la Universidad Autónoma de ese estado, el diputado electo por el PRI, Héctor Melesio Cuén. Y que al llegar al lugar de la reunión fue detenido, atado, encapuchado, subido a un avión, trasladado a Estados Unidos y entregado al FBI.

En este primer punto al que voy es que habría alguna relación con el gobernador pues el inalcanzable capo aceptó acudir a mediar en un conflicto con Cuén, lo que documenta la confianza entre los tres. De lo contrario ni lo hubieran convocado ni él hubiera asistido.

A lo que voy es que Zambada es kriptonita pura para el gobierno de López Obrador, al que no ha mencionado, cuando hoy estamos a 48 días de que acabe su gobierno y ante un proceso judicial que en Estados Unidos no ha iniciado y cuando no sabemos nada de la artillería que Zambada va a disparar, sea verdadera o no.

RETALES

1. MAÑANERA.- Claudia Sheinbaum reveló que aplicará el esquema AMLO: mesa de seguridad a las 6 y mañanera a las 7;

2. GOLPE.- Alejando Moreno eliminó a Manlio Fabio Beltrones de la bancada del PRI en el Senado y éste lo desconoció. El caso llegara al TEPJF; y

3. LISTO.- El jueves, en sesión solemne, el Tribunal Electoral entregará a Claudia Sheinbaum la constancia de mayoría y la declarará presidente electa, a 46 días de su toma de posesión.

Nos vemos mañana, pero en privado.