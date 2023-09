"Xóchitl: fue López Obrador", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

No se trata de que ellos estén equivocados, el reto es tener la razón. Aunque no entiendan.

Florestán.

Xóchitl Gálvez coincidió ayer en que lo que llamé ocurrencias y antilopezobradorismo no le van a alcanzar para consolidar una candidatura presidencial a la altura de las expectativas que ha creado en menos de tres meses, promovida por Andrés Manuel López Obrador, y que será contra él con quien tendrá que competir en esta larga campaña electoral de nueve meses.

Me contó que por eso trabaja con expertos que la van a asesorar, los mejores, en la elaboración de su programa de gobierno que abarca todo lo que calificó de errores del Presidente: seguridad, salud, educación. Se mostró decidida a cambiar los actuales libros de texto gratuitos de la 4-T por otros sin ideología y con matemáticas. De los expertos destaca el doctor Julio Frenk, en salud, una eminencia internacional, secretario de ese tema con Vicente Fox y creador del Seguro Popular, y quienes participaron en la contienda del FAM: Santiago Creel, su coordinador; Beatriz Paredes, de la que me dijo hay que darle su tiempo y que como pocas sabe de campo y política; Enrique De la Madrid, Ángel Gurría y más.

Reconoció que de no ser por la campaña en su contra de López Obrador, que le cerró las puertas de Palacio Nacional no sólo a ella, sino a todos los mexicanos, seguiría en su proyecto de buscar el Gobierno de la Ciudad de México, pero que su impulso fue determinante y volverá el 1 de octubre del año que viene, como presidenta, a abrir, personalmente, esas puertas palaciegas.

También me reveló que no vivirá en ese palacio, como el Presidente, que podría mudarse a una sección de Los Pinos y recordó que Enrique Peña Nieto creó la pensión para adultos mayores a partir de los 65 años, que López Obrador, que ahora no lo reconoce, la subió a los 68, y que quiere bajar a como la recibió en 2018, a 65, y que ella quiere llevar a los sesenta años.

En fin, mañana le seguiré contando de esta entrevista a Xóchitl.

RETALES

1.- CONFUSIÓN. Cuando el Consejo Nacional de Morena citó a reunión para el domingo, se pensó en un atraso del destape de su candidato(a) presidencial, pero es mañana, con todo y bastón de no sé qué mando, y el domingo será la unción partidista;

2.- SENSATEZ. Luis Donaldo Colosio se descartó ayer como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Dijo que respeta a ese partido, pero que no va a ser artífice de una división en la oposición, que eso sería irresponsable. Y digo yo, que ese rol lo deja para Samuel García, enloquecido por ya saben quién; y

3.- CONGRESO. En septiembre no habrá mil diputados ni 256 senadores, dos cámaras en cada instancia, como por un descuido, estableció la reforma de 2014. Hoy se hará la primera reforma en diputados y luego en senadores. Los actuales se quedan hasta el 30 de agosto y los nuevos inician el 1 de septiembre.

Nos vemos mañana, pero en privado.