"Una oposición huérfana", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Con la edad, unos entran en razón; otros la pierden.

Florestán

Desde que el presidente López Obrador abrió la temporada de caza de la sucesión presidencial, tras el resultado adverso en la Ciudad de México en junio de 2021, la conversación nacional se centró en eso.

Y desde entonces esa ha sido la temática.

Primero sus "corcholatas", como bautizó a sus elegidos después de autodeclararse su destapador y apuntó a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y tuvo que aceptar a Ricardo Monreal.

Tras ese banderazo, se abrieron las precampañas en las que quien ha tenido más actividad, respaldo y crítica, es Claudia Sheinbaum, favorita del primer círculo del palacio presidencial y aparentemente de él.

Mientras, en la oposición, debo insistir, no hay nadie.

Y se da la paradoja, que confirma la fuerza de López Obrador, de que habiendo ciudadanía, como se acreditó en la marcha del 13 de noviembre y en la concentración del 26 de febrero, no hay liderazgos ni estructuras.

Esta es una sociedad políticamente huérfana que sabe lo que quiere, pero no tiene con quién, no al menos hoy y no para la presidencial de 2024.

Así, reitero, todo apunta que en las elecciones federales del año que viene, López Obrador ganará la Presidencia con su candidato(a).

Lo más que puede la oposición, y espero que lo logre, es alcanzar mayoría en el Congreso, Senado y Cámara de Diputados, para contar con el contrapeso necesario ante la extensión del gobierno de la 4-T.

Con eso se abriría un nuevo espacio para 2030.

Claro, si es que para entonces puede construir un liderazgo que, hoy, insisto, no tiene.

RETALES

1.- REVELACIÓN. Arturo Zaldívar reveló en el programa El Chamuco, de la televisión oficial, que el presidente Calderón y Genaro García Luna mandaron allanar su casa en la que le robaron documentos confidenciales y que, en otra ocasión, con su familia, fue encañonado por agentes federales enviados por los mismos y que así lo hizo saber a los ministros de la Corte. Consultados varios, me dijeron que sí, que les dijo habían robado su casa, pero no citó a Calderón ni a García Luna. Y que no les contó sobre la amenaza callejera, que de ser cierta, es inaceptable;

2.- A BOLÍVAR. Ante el planteamiento de que las cuotas obreras fueran voluntarias y no obligatorias, Napoleón Gómez Urrutia exclamó que primero muertos. Su obligatoriedad es la razón de ser y vivir, la fuerza de los dirigentes sindicales como él, así que ni hablar. La mató antes de nacer: ¡Cómo chingaos pretenden hacer eso!, dijo; y

3.- PRÓFUGO. Una jueza de la Ciudad de México desestimó una demanda por daño moral que presentó el prófugo Andrés Roemer contra una periodista que lo acusó de agredirla sexualmente en el estudio de su casa en la Roma. Es decir, este agresor sexual exigía el silencio y reclamar daño moral, cuando el violador es él.

Nos vemos mañana, pero en privado.