"Un 'váguido' presidencial", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

No habla a todos, sólo a los suyos.

Florestán.

El presidente López Obrador reapareció ayer por la tarde en un video de 18 minutos, después de 79 horas de ausencia total.

En realidad, la última vez que se le vio en público fue el viernes a las 11:00 al encabezar el 109 aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz, en la Macroplaza del Malecón, donde hizo el discurso en el que rechazó cualquier tipo de intervención de Estados Unidos. Por la tarde viajó a Chetumal, visitó Cancún. El sábado fue de sobrevuelos del Tren Maya y durmió en Mérida. Del hotel salió el domingo ya con síntomas de Covid, que registró desde el día anterior, a un desayuno privado en la Base Aérea donde, finalmente, ayer, reveló que tuvo lo que llamó un "váguido" (sic) un desmayo transitorio. "Me quedé como dormido, pero no perdí el conocimiento, porque se me bajó la presión". Reveló que le pusieron un litro de suero para estabilizarlo, que lo quisieron sacar en camilla por órdenes del Secretario de la Defensa pero que hizo valer su rango de Comandante Supremo y se fue caminando y que sí, que regresó a la Ciudad de México en un avión ambulancia, pero que iba sentado, consciente y que ya se recuperó del Covid.

Le decía que habían corrido 79 horas de ausencia, apenas se le vio por última vez el domingo en un fugaz video de seis segundos al salir del hotel de Mérida, pero oficialmente fueron 125 horas, del viernes a las once en Veracruz hasta ayer miércoles a las tres en otro video, desde el museo de la Intendencia de la Traición de su palacio que dedicó a sus amigos y adversarios y en el que no quedó duda de que se había recuperado.

Así, tras estos días de ausencia física, porque su salud fue el tema central de todos los mexicanos, se dijo de regreso y lo hizo en modo López Obrador.

No podría ser de otro modo.

RETALES

1.- AGANDALLE. Las últimas 24 horas en San Lázaro fueron de vértigo legislativo para sacar trece iniciativas del oficialismo, desde la desaparición del Insabi hasta la del Conacyt y la Financiera Rural, de las que cinco las aprobaron sin pasar por comisiones, lo que llevará el caso a la Corte, pues a decir de la oposición se violó el reglamento de la Cámara y las pudieran invalidar;

2.- COINICIDEN. Tanto Santiago Creel como Ignacio Mier coincidieron ayer en decirme que en esa sesión se confrontaron dos visiones distintas de México, las dos caras del hoy: la del oficialismo y la de la oposición. Pero no hubo tal confrontación, fue la aplanadora morena; y

3.- SENADO. En el Senado habían decidido clausurar hoy este periodo pero resulta que los diputados enviaron sus 13 minutas y no las puede sacar en una sola sesión, por lo que se irán hasta el sábado, con estas prioridades desde palacio: Insabi, Tren Maya-Sedena, espacio aéreo-FAM, recursos turísticos-Tren Maya, Financiera Rural, Conacyt y Fentanilo.

Nos vemos mañana, pero en privado.