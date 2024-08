"Un millón de muertos", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

La segunda mentira siempre es producto de la primera.

Florestán.

Hoy estamos a sesenta días de que termine el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la medianoche del próximo 30 de septiembre.

Y en estos últimos dos meses de su sexenio, y conste que no me refiero al ocaso de un presidente pues con los años que me da la experiencia profesional y el ser testigo periodístico de excepción de los últimos diez presidentes, éste incluido, puedo decir que ninguno ha llegado a este plazo con una fuerza ni de lejos cercana a la suya.

Sin embargo, ese poder no elimina los incumplimientos de sus compromisos centrales en salud, seguridad y la culminación en tiempos, costos y formas de lo que los suyos llaman sus obras emblemáticas: Tren Maya, refinería de Dos Bocas y hasta el AIFA, todas inauguradas y apenas una funcionando y muy lejos de su capacidad y viabilidad económica, aeropuerto en el que aún no terminan el tren interurbano que lo conectaría a la Ciudad de México.

Pero, el AIFA, es lo de menos. Y diría lo mismo del Tren Maya y Dos Bocas, sin terminar y el primero triplicando sus costos de 150 mil millones de pesos a casi 500 mil, y la segunda, de ocho mil millones de dólares a más de 17 mil por la falta de planeación.

Lo grave-grave no son esas obras, lo grave-grave son los 800 mil muertos por la criminal incapacidad de su gobierno para atender la pandemia de Covid, la segunda cifra más alta del mundo y de los que, peor aún, 320 mil no deberían haber fallecido y los 193 mil 635 homicidios dolosos en lo que va de su gobierno y 50 mil desaparecidos.

Estamos hablando entre víctimas de la pandemia y de la inseguridad, de más de un millón de mexicanos muertos en su gestión presidencia.

Y ese es el saldo mortal, catastrófico que nunca previó ni vio y que nunca ha aceptado pero que queda como resultado de un gobierno, el suyo.

RETALES

1. MAYO.- El presidente no encuentra la punta de la hebra del caso Mayo Zambada, cuando hoy se cumple una semana de su aparición en Nuevo México, donde ya lo esperaban agentes el FBI que lo detuvieron. La juez Anne T. Berton, expidió ayer la orden de aprehensión que lo coloca en la cancha del procurador general de Estados Unidos;

2. TIPO.- En julio, el peso retrocedió ante el dólar 1.53 por ciento al pasar de 17.60, el 13 de julio, a cerrar en 18.60, aunque anoche estaba en 18.67, y alcanzó un pico de 18.94. En este caso no son solo factores externos, es el tema de la reforma judicial; y

3. CHIAPAS.- La autoridad electoral, vía la consejera Dania Ravel, aseguró que si no se dan las condiciones de seguridad para llevar a cabo la elección extraordinaria en tres comunidades de Chiapas, Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal, se cancelarán en forma definitiva. El tema es la violencia del crimen organizado que el gobierno no ha podido resolver.

Nos vemos mañana, pero en privado.