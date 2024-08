"Un día para la historia", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Nadie puede irse, y menos en silencio, de donde dice que nunca ha estado.

Florestán.

Hoy, quiérase o no, vamos a vivir una jornada histórica. Por primera vez en la historia una mujer será declarada presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que no hay antecedente en este país de machos.

Nunca nadie pudo prever que un 15 de agosto de 2024, hoy, una mujer llegara a la presidencia de la República y menos con un caudal de votos, 36 millones y además, arropada con una mayoría en el Congreso y en siete de las nueve entidades donde se eligió gobernante, la Ciudad de México incluida.

Y aquí no se trata de estar o no de acuerdo con ideologías, estamos ante un hecho consumado por la voluntad mayoritaria de los votantes que el 2 de junio la eligieron por 36 millones de votos, más de dos a uno sobre su opositora.

Es cierto, sí, que contó con todo el respaldo del régimen, empezando por el presidente López Obrador, pero también lo es que la oposición fue incapaz de crear un liderazgo competitivo y que los dirigentes de ese bloque, PAN, PRI y PRD, se ocuparon más de sus posiciones y supervivencia, que de su apresurada candidata.

A lo largo de los tres meses de campaña vimos a una Claudia disciplinada y puntual y a una Xóchitl Gálvez en lo suyo, sola, contradictoria, desconectada y en manos de los dueños de los partidos con sus proyectos personales en los que ella no tenía espacio ni era prioridad.

Así llegamos a la jornada de ayer cuando la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la expedición de la constancia de mayoría, la validez de la elección presidencial y declaró a Claudia Sheinbaum presidenta electa de México, lo que formalizará hoy en una sesión solemne en ese pleno, con la asistencia de la próxima presidenta de México a partir del uno de octubre, dentro de 46 días, de lo que no hay registro en la historia de México.

RETALES

1. DESCONTROL.- Ana Gabriela Guevara ha dicho que espera ser confirmada como titular de la CONADE, pero su actitud, más que los pobres resultados en los juegos de París, que López Obrador endosó a los gobiernos del pasado, se lo complican. Ayer dijo: Mientras más me chingan, más me crezco. Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da la chingada. ¡Ah shingao!:

2. FOSFO.- El tribunal electoral de Nuevo León validó la victoria de Adrián De la Garza como alcalde de Monterrey sobre la esposa del gobernador, Mariana Rodríguez que denunció fraude y robo, al estilo familiar; y

3. FRANCISCANA.- Lo que no dijo el gobernador Rubén Rocha el sábado ante el presidente López Obrador, es cómo había viajado a Los Ángeles, hoy hace tres semanas, cuando la detención de ‘El Mayo’ Zambada en Nuevo México. Se fue en un avión Lear Jet 45, propiedad de un empresario, y en jueves, día laboral. Demasiadas coincidencias en las que no creo.

Nos vemos mañana, pero en privado.