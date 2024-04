"Un día de locura y el eje, AMLO", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Nunca tan pocos y en forma tan impune, habían asesinado a tantos mexicanos por violencia y Covid.

Florestán.

El presidente López Obrador, a 41 días de que terminen las campañas, 44 de las elecciones y cinco meses y once días de irse a su finca en Palenque, mantiene su estrategia de seguir siendo el centro del proceso político-electoral.

Por eso la jornada de ayer fue de locura originada toda desde su mismo eje solar. En el Senado, tuvo que contratar a una legisladora de MC, Alejandra León, para formar el quórum y sesionar, pues estaban estancados en 64 de los 65 necesarios.

En esas condiciones, logró que los suyos sacaran sin tocarle una coma, la reforma a la Ley de Amparo, con 66 votos a favor y 37 en contra, que impide a los jueces emitir la suspensión provisional en casos de juicios y leyes inconstitucionales, y obras prioritarias, e impedir que una suspensión tenga efectos generales, con la gravedad que esto representa para el Estado de derecho, lo que la oposición impugnará ante la Corte.

Y anoche, su bancada aprobaba también una inexplicable ley de amnistía para uso presidencial en su último año de gobierno, sin saber para qué la quiere.

Simultáneamente, en la Cámara de Diputados, "duendes", dijeron, duendes del régimen y de Morena, claro, modificaron en la complicidad de la noche el dictamen aprobado en comisiones para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, que se financiará en parte con las Afores de los trabajadores de más de 70 años que no las hayan reclamado, unos 40 mil millones de pesos, pero dichos "duendes" añadieron que también se irían sobre los cotizantes de esa edad que sigan trabajando.

Fue tal el escándalo, que Ignacio Mier tuvo que regresar el ilegal dictamen a comisiones, cancelar la sesión de ayer y convocar para el lunes, a ver cómo viene.

Además, la ofensiva mañanera en la que su discurso y lugares comunes ya registran un desgaste a fuerza de repetir todos los días.

RETALES

1.- MÁS. Ayer, el PAN planteó el inicio de un juicio político contra Arturo Zaldívar que la víspera, con Mario Delgado, anunció que Morena lo iniciaría contra la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña;

2.- RESTO. Y por si fuera poco, el Tribunal Electoral, en un proyecto de la ministra Janine Otálora, canceló la candidatura a una diputación federal al panista y exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pero le dio visto bueno a la de Ricardo Anaya al Senado, como número tres en la lista azul. Otálora denunció que desde dentro filtraran su proyecto antes de que lo presentara: y

3.- CREATIVOS. El gobierno de Martí Batres descubrió ayer que la estructura de 800 toneladas de peso y 200 metros de largo con la que se construye un tramo del tren México-Toluca no se cayó, no se derrumbó, no se vino abajo, no se desplomó. No. Nada de eso. La llamada lanzadora de dovelas, se desplazó hacia el suelo. ¡Ah shingao!

Nos vemos mañana, pero en privado.